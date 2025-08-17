4 תסמינים ששיניים חורקות דווקא בגיל 30–40

האם אתם מתעוררים בבוקר עם כאבי ראש או כאבים בלסת בלי לדעת למה? ייתכן שאתם סובלים מברוקסיזם, תופעה שכיחה שמשפיעה על 30% עד 50% מהאוכלוסייה. ברוקסיזם היא תופעה שבה מתבצעת חריקת שיניים באופן לא מודע המתרחשת לרוב במהלך השינה. פעולה זו עלולה לגרום לנזק ארוך טווח לשיניים ולשרירי הפנים ורבים מאיתנו כלל לא מודעים לכך. אם אתם תוהים האם גם אתם נמצאים בסיטואציה זו ריכזנו לכם את כל המידע לזיהוי הסימנים ובכלל להכרת הנושא.

מהם הסימנים הראשוניים לזיהוי ברוקסיזם?

אחד הסימנים הברורים ביותר לברוקסיזם הוא כאבי ראש חוזרים ונשנים בשעות הבוקר. כאבים אלה נגרמים מהמאמץ ששרירי הלסת והפנים מפעילים בזמן השינה. מתח מתמיד באזור זה הוא הגורם המוביל לכאבי ראש, במיוחד בתקופות של לחץ נפשי בעיקר כי לחץ עלול להחמיר את התופעה. ייתכן גם שתחושו כאב שהינו מתמשך או רגישות. כאבים אלה יכולים להטעות ולהרגיש כמו כאבי אוזניים אך מקורם בפעילות מוגברת של שרירי הלסת. הופעת כאבים אלה בעיקר בבוקר או החמרתם במצבי לחץ, מצביעה ככל הנראה על ברוקסיזם כגורם.

איך תופעה זו פוגעת בשיניים?

אם תביטו על השיניים שלכם תוכלו לזהות זאת. חריקת שיניים מובילה לשחיקה, סדקים ואף שברים בשיניים. עם הזמן היא עלולה לגרום לאיבוד שכבת האמייל שמגנה על השן ולחשוף את שכבת הדנטין הרגישה. הדבר יכול לגרום לרגישות גבוהה בשיניים ובטווח הארוך אף לעששת. בני זוג או שותפים לחדר יכולים לספק עדות נוספת לכך אם הם מדווחים על רעשים של חריקת שיניים במהלך הלילה. רעשים אלה מצביעים על לחץ מוגבר שמופעל על השיניים ועלולים להפריע לא רק לכם אלא גם לסובבים אתכם.

עייפים? יש לזה סיבה

אם אתם מתעוררים עייפים יש בהחלט סיכוי שחריקת שיניים היא האשמה. המתח הקיים בלסת פוגע באיכות השינה וגורם לגוף להרגיש כאילו הוא לא נח כראוי. מחקרים רבים מצביעים על ברוקסיזם כאחת מהפרעות השינה הפחות מזוהות שמובילות לעייפות כרונית. הפעולה הזו שנעשית באופן שאינו מודע מפריעה למחזורי השינה ובמקום לקום רעננים, אתם עלולים לחוש תשישות יומיומית.

מה עושים?

אם זיהיתם אחד או יותר מהסימנים הללו, חשוב לפעול. לטווח הקצר הפתרון הנפוץ ביותר הוא שימוש בסד לילה. סד זה מגן על השיניים מפני הנזקים הפיזיים של החריקה, מפחית את המתח בשרירי הלסת ומונע תופעות לוואי כמו כאבי ראש. לטווח הארוך, טיפול נפשי, פיזיותרפיה ממוקדת לאזור הפה והלסת ושינויים באורח החיים יכולים להקל משמעותית על התופעה או להעלים אותה כליל. המומחים של https://www.medico.co.il/ ממליצים לפנות לבדיקה מקצועית. טיפול מקדים בהחלט יכול למנוע נזקים בעתיד ואף לעזור לכם לישון טוב יותר. בסופו של דבר, כל מה שכולנו רוצים זו איכות חיים טובה יותר. אפשר לטפל בתופעה זו ולחזור אל חיי שגרה רגועה ובריאה.