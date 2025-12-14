2. טבעות תפוחי עץ מטוגנות עם קינמון

זהו קינוח מטוגן מהיר, קליל, ומהווה אלטרנטיבה מרעננת לסופגנייה המסורתית. הטבעות פריכות מבחוץ, רכות מבפנים, והשילוב עם הקינמון הוא חגיגה חורפית אמיתית.

מצרכים

לבלילה:

קמח לבן: 1 כוס

אבקת אפייה: 1 כפית

מלח: קורט

סוכר: 2 כפות

ביצה: 1 גודל L

חלב (או מים/מיץ תפוחים): 1/2 כוס

לטבעות:

תפוחי עץ (מסוג גרנד או פוג'י): 2-3 יחידות

שמן קנולה/חמניות: לטיגון עמוק

סוכר וקינמון: 1/4 כוס סוכר מעורבבת עם 1 כף קינמון טחון (לציפוי)

הוראות הכנה

הכנת תפוחי העץ: קלפו את התפוחים, הסירו את הליבה (ניתן להשתמש בכף פריזאית קטנה או סכין), ופרסו אותם לטבעות בעובי של כ-1 ס"מ.

הכנת הבלילה: בקערה בינונית, ערבבו את הקמח, אבקת האפייה, המלח והסוכר. בקערה נפרדת טרפו את הביצה והחלב יחד. שפכו את תערובת הנוזלים לתוך היבשים וערבבו היטב עד שמתקבלת בלילה אחידה וסמיכה (ללא גושים).

חימום השמן: חממו שמן לטיגון עמוק בסיר בינוני. הטמפרטורה האידיאלית היא $170-175^{\circ}C$.

טבילה וטיגון: טבלו כל טבעת תפוח בבלילה כך שתכוסה לחלוטין. הניחו בזהירות בשמן החם. טגנו במשך 2-3 דקות מכל צד, עד שהבלילה מזהיבה ומקבלת צבע חום-זהוב יפה.

ספיגה וציפוי: הוציאו את טבעות התפוחים בכף מחוררת והניחו על נייר סופג. בעודן חמות, גלגלו אותן מיד בתערובת הסוכר והקינמון שהכנתם.

הגשה: מגישים מיד כשהן חמות ופריכות.