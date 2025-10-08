100 עצים ניטעו ע"י קהילת ביה"ס שדות.

בסמוך לביה"ס "שדות" התקיים יום נטיעות קהילתי, שבמהלכו נשתלו כ־100 עצים חדשים ממינים שונים. השטח הסובב את ביה"ס קיבל צבע ירוק ורענן.

כחלק מהנטיעות, ניטע יער מאכל, שילווה את תלמידי ותלמידות בית הספר לאורך השנים. ביער ילמדו הילדים כיצד לטפח, לשתול ולגדל מזון, תוך חיבור אמיתי לאדמה ולתהליכים הטבעיים. הצוות החינוכי מתכנן לשלב את המרחב בלמידה חווייתית שתשלב קיימות, עבודת צוות והיכרות עם הטבע מקרוב. היוזמה יצאה לדרך בזכות שיתוף פעולה של אגף שפ"ע במועצה, אגף החינוך, צוות בית הספר והתלמידים.

כזכור, במסגרת תכנית מקיפה לקידום תחומי איכות הסביבה ראש המועצה, יוני חכימי וסגנו עו"ד אביעד סיני הנחו על נטיעות עצים נרחבות ברחבי המושבה ולאורך כל השנה. לאורך התהליך, יינטעו עשרות עצים ממגוון מינים, תוך התחשבות באקלים היישובי ובצרכים הסביבתיים הייחודיים לו. כחלק ממבצע נטיעות העצים יינטעו עצי סיגלון, כליל החורש ועוד… עד כה ננטעו מעל 1000 עצים ברחוב הדרור, רחוב התנאים, מרכז המושבה וחניון הרכבת. יתרונות נטיעת עצים מביאות לשיפור משמעותי באיכות החיים, כך לדוגמא העצים יספקו צל נעים בימים החמים, ימנעו סחף קרקע, יסייעו בניקוי האוויר מזיהום, ימנעו רעשים ויתרמו רבות ליצירת סביבה ירוקה, נעימה ובריאה יותר לתושבים.ות. העצים הם נכס אקולוגי יקר ערך לשמירה על הסביבה. הם סופגים פחמן דו חמצני מהאטמוספירה, מסייעים בוויסות טמפרטורת הסביבה ותורמים רבות למגוון הביולוגי. שתילת עצים היא צעד משמעותי במאבק במשבר האקלים ובהבטחת עתיד ירוק יותר לדורות הבאים.