תנופת פיתוח גינות ציבוריות ומרחבים קיהלתיים לרווחת התושבים

ראש המועצה המקומית פרדס חנה כרכור, יוני חכימי: נמשיך לפתח את היישוב לרווחת התושבים שלנו! אנו רואים חשיבות עצומה בהנגשת המרחבים הקהילתיים לקהילה. אני מודה לסגני עו"ד אביעד סיני ולצוות אגף שפ"ע על העבודה המקצועית והמסורה למען התושבים."

אגף שפ"ע במועצה המקומית פרדס חנה כרכור משדרג ומקים בימים אלו גינות ציבוריות חדשות, שדרוג קיימות, הקמת מרחבים ירוקים ועוד ומוביל בימים אלו פיתוח והקמה רחב היקף לשדרוג והקמת גינות ציבוריות ברחבי היישוב, כחלק מהחזון לחיזוק המרחב הקהילתי ושיפור איכות החיים של התושבים. העבודות כוללות הקמה של גן שמשון הגיבור שברחוב המסילה במערב היישוב, שדרוג גן הדובים בקצה רחוב ההדרים, הקמת בוסתן פירות חדש ברחוב התנאים וכן מתחם תקני ספורט חדשים ברחוב החצוצרה. זאת לצד הסדרת שולחנות פינג פונג וריהוט רחוב שהוסדרו לאחרונה.

בגן שמשון הגיבור, שסבל לאורך שנים ממחסור במרחבים ירוקים ומתקני משחק, מוקמת כעת גינה רחבת ידיים ומותאמת למשפחות. מתקן "ספינת הפיראטים", שהועתק מגן הדובים, הותקן במקום וכעת מבוצעים עבודות לפיתוח משטחי הפעילות והסדרת כלל המרחב הציבורי בגן. העבודות צפויות להסתיים ממש בקרוב ולהעניק לתושבים מרחב משחק מודרני, בטוח ונגיש.

גם גן הדובים משנה פניו בימים אלו. במקום מותקנים מתקני משחק חדשים, המותאמים לאופי השכונה ולצרכי המשפחות המתגוררות בה. הגן עובר שיפור תשתיות, חידוש אזורי הצללה וריענון כלל מרחב הפנאי. עבודות הפיתוח שם יסתיימו בימים הקרובים.

במקביל, ברחוב התנאים במערב היישוב מוקם בוסתן פירות קהילתי חדש וייחודי. במסגרת פיתוח הגן יינטעו כ-50 עצי פרי מגוונים ובהם מנגו, ליצ'י, הדרים, תות, פקאן, מקדמיה ועוד. הבוסתן עתיד לשמש מוקד טבע קהילתי מזמין.

סגן ראש המועצה ומחזיק תיק שפ"ע, עו"ד אביעד סיני:" אנחנו ממשיכים בתנופת הפיתוח לרווחת התושבים עם מגוון גינות, מתקני משחק, ריהוט רחוב ועוד. תודה לראש המועצה יוני חכימי על הרוח הגבית ולצוות אגף שפ"ע על קידום ופיתוח הגנים לרווחת התושבים".

