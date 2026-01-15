כדורי אנרגיה: תמרים, אגוזים ושיבולת שועל
ברגע על הצלחת 15/01/2026

כדורי אנרגיה: תמרים, אגוזים ושיבולת שועל

חצילים קלויים ברוטב עגבניות ושום
ברגע על הצלחת 15/01/2026

חצילים קלויים ברוטב עגבניות

יריד קהילה יוצרת לתושבי שכונות בית אליעזר ודניה: חיבור, יצירה וגאווה מקומית
חברה וקהילה חדרה 15/01/2026

אמנות, מוזיקה וחיבור קהילתי: יריד "קהילה

שר החינוך יואב קיש פתח את כנס רשת ערי מצוינות ועיריית חדרה: ״ישראל חייבת לחזור למקומה הראוי בלימודים מדעיים וזה אתגר מרכזי״
שר החינוך יואב קיש פתח את כנס רשת ערי מצוינות ועיריית חדרה: ״ישראל חייבת לחזור למקומה הראוי בלימודים מדעיים וזה אתגר מרכזי״ צילום: דוברות עיריית חדרה
חדרה חינוך מקומי 15/01/2026

שר החינוך בחדרה: "חזרת ישראל להובלה

  1. Home
  2. חדרה
  3. שר החינוך בחדרה: "חזרת ישראל להובלה בלימודים המדעיים היא אתגר מרכזי"
חדרה חינוך מקומי

שר החינוך בחדרה: "חזרת ישראל להובלה בלימודים המדעיים היא אתגר מרכזי"

  • מאת מערכת השרון הצפוני
  • 15/01/2026
  • 0 תגובות
  • 150 Views
שר החינוך יואב קיש פתח את כנס רשת ערי מצוינות ועיריית חדרה: ״ישראל חייבת לחזור למקומה הראוי בלימודים מדעיים וזה אתגר מרכזי״
שר החינוך יואב קיש פתח את כנס רשת ערי מצוינות ועיריית חדרה: ״ישראל חייבת לחזור למקומה הראוי בלימודים מדעיים וזה אתגר מרכזי״ צילום: דוברות עיריית חדרה

בכנס מיוחד של רשת "ערי מצוינות" שנערך בחדרה, נחשף מדד בגרות ההייטק לשנת תשפ"ד. המדד, פרי יוזמה של קרן טראמפ והמכון לשלטון מקומי באוניברסיטת תל אביב, בוחן את שיעור הזכאים לבגרות הכוללת 5 יחידות לימוד במתמטיקה, אנגלית ופיזיקה או מדעי המחשב ברשויות המקומיות.

שר החינוך: "המטרה – להגדיל את שיעור בגרות ההייטק"

שר החינוך, יואב קיש, פתח את הכנס והתייחס לירידה בהישגים המדעיים: "ישראל חייבת לחזור למקומה הראוי, זהו אתגר מרכזי. תוצאות המבחנים ב-2023 הצביעו על נסיגה, ואי אפשר להישאר אדישים לכך". השר פירט את תוכניות המשרד הכוללות עבודת עומק ב-181 בתי ספר וליווי של 50 רשויות, לצד שילוב לימודי בינה מלאכותית (AI) כבר מהגיל הרך. "הבנו שאם לא נשנה את הגישה ללמידת מיומנויות, נישאר מאחור", סיכם.

תמונת המצב הארצית: דשדוש בנתונים

אלי הורביץ, מנכ"ל קרן טראמפ, הציג את נתוני דוח המצוינות וציין כי חבילת הלימודים של "בגרות הייטק" היא המנבא החזק ביותר להשתלבות בתעשייה. עם זאת, התריע הורביץ כי השיעור הארצי עומד על כ-10% בלבד: "אחרי שנים של עלייה, אנו רואים דשדוש ואף ירידה קלה, בעיקר בקרב תלמידות. זו נורת אזהרה".

אופיר פז-פינס, ראש המכון לשלטון מקומי, הוסיף כי הרשת הורחבה השנה מ-60 ל-100 רשויות מקומיות במטרה להפוך את המצוינות לתשתית של הזדמנות לאומית.

חדרה: רצף חינוכי מהגן ועד התיכון

ראש עיריית חדרה, ניר בן חיים, הדגיש בדבריו את המודל העירוני המחבר בין פדגוגיה לתשתיות: "בחדרה יצרנו רצף חינוכי שמייצר שפה משותפת של חדשנות. המטרה היא לגדל דור שיודע להצליח, אך מחזיק גם במצפן מוסרי וערכים".

בר חן, מנהלת מחלקת החינוך העל-יסודי בעיר, הציגה הישגים מקומיים ובהם:

  • הקמת מרכז פיזיקה עירוני.

  • הגדלת מספר התלמידים הלומדים 5 יחידות לימוד בפיזיקה ומתמטיקה.

  • זכייה ארצית של תיכון יש"י בתחרות מול התעשיות הביטחוניות.

במהלך הכנס התקיים פאנל מומחים בו הציפה גלי לוברמן, מנהלת תיכון חדש בית אליעזר, את המחסור הלאומי במורים למקצועות הטכנולוגיים.

נכחו באירוע: מצד עיריית חדרה: מ"מ ראש העיר מלכיאל אלבז, הסגנים שלמה בוזגלו ורומן גישר, מנהלת אגף החינוך אסנת חכמון, שלומי דהן (מנהל האגף היוצא), שמעון חלפון, גילה גואטה וטלי בר סבצ'ניקר (יו"ר הנהגת ההורים). את החלק האמנותי סיפקה בכישרון רב להקת תיכון חדרה.

02bca2657b3cd479565bce7f97679e3862c846329ca19263d85f0f321f2a89d9?s=96&d=mm&r=g שר החינוך בחדרה: "חזרת ישראל להובלה בלימודים המדעיים היא אתגר מרכזי"
מערכת השרון הצפוני
Author on this site.
מערכת השרון הצפוני

מערכת השרון הצפוני

About Author

יש לך מה להגיד על הכתבה? אפשר לצרף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

כתבות נוספות שיכולות לעניין אותך

חינוך

פרס החינוך לפרדס חנה

המועצה קיבלה 100 אלף ₪ להשקעה בפרויקטים חינוכיים
חינוך

שוב חילופי מנהלים באגף החינוך בחדרה

לאה אבוטבול הודיעה על יציאה לחופשה ללא תשלום
ניתן ליצור איתנו קשר בערוצים הבאים
ליצירת קשר