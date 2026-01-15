שר החינוך בחדרה: "חזרת ישראל להובלה בלימודים המדעיים היא אתגר מרכזי"

בכנס מיוחד של רשת "ערי מצוינות" שנערך בחדרה, נחשף מדד בגרות ההייטק לשנת תשפ"ד. המדד, פרי יוזמה של קרן טראמפ והמכון לשלטון מקומי באוניברסיטת תל אביב, בוחן את שיעור הזכאים לבגרות הכוללת 5 יחידות לימוד במתמטיקה, אנגלית ופיזיקה או מדעי המחשב ברשויות המקומיות.

שר החינוך: "המטרה – להגדיל את שיעור בגרות ההייטק"

שר החינוך, יואב קיש, פתח את הכנס והתייחס לירידה בהישגים המדעיים: "ישראל חייבת לחזור למקומה הראוי, זהו אתגר מרכזי. תוצאות המבחנים ב-2023 הצביעו על נסיגה, ואי אפשר להישאר אדישים לכך". השר פירט את תוכניות המשרד הכוללות עבודת עומק ב-181 בתי ספר וליווי של 50 רשויות, לצד שילוב לימודי בינה מלאכותית (AI) כבר מהגיל הרך. "הבנו שאם לא נשנה את הגישה ללמידת מיומנויות, נישאר מאחור", סיכם.

תמונת המצב הארצית: דשדוש בנתונים

אלי הורביץ, מנכ"ל קרן טראמפ, הציג את נתוני דוח המצוינות וציין כי חבילת הלימודים של "בגרות הייטק" היא המנבא החזק ביותר להשתלבות בתעשייה. עם זאת, התריע הורביץ כי השיעור הארצי עומד על כ-10% בלבד: "אחרי שנים של עלייה, אנו רואים דשדוש ואף ירידה קלה, בעיקר בקרב תלמידות. זו נורת אזהרה".

אופיר פז-פינס, ראש המכון לשלטון מקומי, הוסיף כי הרשת הורחבה השנה מ-60 ל-100 רשויות מקומיות במטרה להפוך את המצוינות לתשתית של הזדמנות לאומית.

חדרה: רצף חינוכי מהגן ועד התיכון

ראש עיריית חדרה, ניר בן חיים, הדגיש בדבריו את המודל העירוני המחבר בין פדגוגיה לתשתיות: "בחדרה יצרנו רצף חינוכי שמייצר שפה משותפת של חדשנות. המטרה היא לגדל דור שיודע להצליח, אך מחזיק גם במצפן מוסרי וערכים".

בר חן, מנהלת מחלקת החינוך העל-יסודי בעיר, הציגה הישגים מקומיים ובהם:

הקמת מרכז פיזיקה עירוני.

הגדלת מספר התלמידים הלומדים 5 יחידות לימוד בפיזיקה ומתמטיקה.

זכייה ארצית של תיכון יש"י בתחרות מול התעשיות הביטחוניות.

במהלך הכנס התקיים פאנל מומחים בו הציפה גלי לוברמן, מנהלת תיכון חדש בית אליעזר, את המחסור הלאומי במורים למקצועות הטכנולוגיים.

נכחו באירוע: מצד עיריית חדרה: מ"מ ראש העיר מלכיאל אלבז, הסגנים שלמה בוזגלו ורומן גישר, מנהלת אגף החינוך אסנת חכמון, שלומי דהן (מנהל האגף היוצא), שמעון חלפון, גילה גואטה וטלי בר סבצ'ניקר (יו"ר הנהגת ההורים). את החלק האמנותי סיפקה בכישרון רב להקת תיכון חדרה.