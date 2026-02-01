שקשוקה לבנה – פשוטה, מהירה וטעימה במיוחד
שקשוקה לבנה היא אחת המנות הכי קלות להכנה, ועושה את העבודה מעולה גם לארוחת בוקר וגם לארוחת ערב.
מצרכים
- 2 כפות שמן זית
- בצל קטן קצוץ דק
- 2 שיני שום קצוצות
- 200 גרם גבינת פטה מפוררת
- חצי כוס שמנת מתוקה
- 2 ביצים
- מלח ופלפל לפי הטעם
- פטרוזיליה קצוצה להגשה
אופן הכנה
- מחממים שמן זית במחבת על חום בינוני ומטגנים את הבצל עד שהוא רך וזהוב.
- מוסיפים את השום ומערבבים כדקה עד שהניחוח משתחרר.
- מוסיפים את הפטה והשמנת, מערבבים עד שהכול מתאחד לרוטב חלק.
- יוצרים שני גומות קטנות בתערובת ושוברים לתוכן את הביצים.
- מכסים ומבשלים על אש נמוכה עד שהביצים מתייצבות לפי ההעדפה שלכם.
- מתבלים במלח ופלפל, מפזרים פטרוזיליה ומגישים חם.