שקשוקה לבנה – פשוטה, מהירה וטעימה במיוחד

שקשוקה לבנה היא אחת המנות הכי קלות להכנה, ועושה את העבודה מעולה גם לארוחת בוקר וגם לארוחת ערב.

מצרכים 2 כפות שמן זית

בצל קטן קצוץ דק

2 שיני שום קצוצות

200 גרם גבינת פטה מפוררת

חצי כוס שמנת מתוקה

2 ביצים

מלח ופלפל לפי הטעם

פטרוזיליה קצוצה להגשה אופן הכנה מחממים שמן זית במחבת על חום בינוני ומטגנים את הבצל עד שהוא רך וזהוב. מוסיפים את השום ומערבבים כדקה עד שהניחוח משתחרר. מוסיפים את הפטה והשמנת, מערבבים עד שהכול מתאחד לרוטב חלק. יוצרים שני גומות קטנות בתערובת ושוברים לתוכן את הביצים. מכסים ומבשלים על אש נמוכה עד שהביצים מתייצבות לפי ההעדפה שלכם. מתבלים במלח ופלפל, מפזרים פטרוזיליה ומגישים חם.