Emotional Regulation for Adults A Practical Guide to Balanced Livin
מרחב משפחתי 05/02/2026

איך לנהל רגשות בחיים הבוגרים

1753912333.png
AI לעסקים - לתרגל ובקלות! 05/02/2026

מייל מרקטינג

קציצות עוף עם בזיליקום
ברגע על הצלחת 05/02/2026

קציצות עוף עם בזיליקום – פשוט,

United in Good Good Deeds Day will be held on March 10th
חברה וקהילה 05/02/2026

מאוחדים בטוב – יום מעשים טובים

  1. Home
  2. ברגע על הצלחת
  3. שקשוקה לבנה – פשוטה, מהירה וטעימה במיוחד
ברגע על הצלחת

שקשוקה לבנה – פשוטה, מהירה וטעימה במיוחד

  • מאת מערכת השרון הצפוני
  • 01/02/2026
  • 0 תגובות
  • 143 Views
שקשוקה לבנה

שקשוקה לבנה היא אחת המנות הכי קלות להכנה, ועושה את העבודה מעולה גם לארוחת בוקר וגם לארוחת ערב.

מצרכים

  • 2 כפות שמן זית
  • בצל קטן קצוץ דק
  • 2 שיני שום קצוצות
  • 200 גרם גבינת פטה מפוררת
  • חצי כוס שמנת מתוקה
  • 2 ביצים
  • מלח ופלפל לפי הטעם
  • פטרוזיליה קצוצה להגשה

אופן הכנה

  1. מחממים שמן זית במחבת על חום בינוני ומטגנים את הבצל עד שהוא רך וזהוב.
  2. מוסיפים את השום ומערבבים כדקה עד שהניחוח משתחרר.
  3. מוסיפים את הפטה והשמנת, מערבבים עד שהכול מתאחד לרוטב חלק.
  4. יוצרים שני גומות קטנות בתערובת ושוברים לתוכן את הביצים.
  5. מכסים ומבשלים על אש נמוכה עד שהביצים מתייצבות לפי ההעדפה שלכם.
  6. מתבלים במלח ופלפל, מפזרים פטרוזיליה ומגישים חם.
02bca2657b3cd479565bce7f97679e3862c846329ca19263d85f0f321f2a89d9?s=96&d=mm&r=g שקשוקה לבנה – פשוטה, מהירה וטעימה במיוחד
מערכת השרון הצפוני
Author on this site.
מערכת השרון הצפוני

מערכת השרון הצפוני

About Author

יש לך מה להגיד על הכתבה? אפשר לצרף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

כתבות נוספות שיכולות לעניין אותך

1742912720.png
ברגע על הצלחת

טעים, בריא ומפנק: סלט טונה עם גרגרי חומוס שמשדרג כל ארוחה

סלט טונה עם גרגרי חומוס סלט טונה עם גרגרי חומוס הוא מנה קלה ובריאה שמתאימה לכל שעה ביום.   מרכיבים:
1742912502.png
ברגע על הצלחת

הפתרון המושלם: אורז מוקפץ עם ירקות קפואים – מתכון מהיר וזמין!

אורז מוקפץ עם ירקות קפואים מתכון קל ופשוט להכנה, מושלם לארוחה מהירה ובריאה. רכיבים: – 2 כוסות אורז מבושל –
ניתן ליצור איתנו קשר בערוצים הבאים
ליצירת קשר