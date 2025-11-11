הכירו את הסוד לארוחת ערב מלכים ב-20 דקות: שיפודי סלמון בתנור שישגעו לכם את החושים!

נמאס לכם לחפש מתכונים מורכבים שגוזלים שעות במטבח? רוצים להרשים את כולם עם מנה יוקרתית, אבל בלי להתאמץ?

חכו שתשמעו את זה: שיפודי סלמון בתנור – מנה שהיא פשוט חלום! שילוב מנצח של עסיסיות, טעמים מדויקים וקלות הכנה שתגרום לכם להתמכר.

תשכחו מכל מה שידעתם על הכנת דגים, כי כאן קסם קורה! תתכוננו לצלחות ריקות ומחמאות מכל עבר, כי הארוחה הזאת הולכת לשדרג לכם את השגרה.

מצרכים שחייבים להיות לכם במטבח (זה קל, הבטחנו!):

500 גרם פילה סלמון טרי – חתוכים לקוביות בגודל ביס, כמו כוכבי רוק קטנים.

2 כפות שמן זית איכותי – הנוזל הזהוב שמעניק קסם.

2 כפות מיץ לימון סחוט טרי – הטוויסט החמצמץ שיעיר את הכל.

2 שיני שום כתושות – כי מה זה אוכל בלי קצת שום?

מלח ופלפל שחור גרוס – לפי טעמכם האישי, אל תתביישו!

1 כפית פפריקה אדומה מתוקה (אופציונלי, אבל מומלץ בחום!) – לצבע וטעם שעושה וואו.

מקלות שיפוד – עדיף להשרות אותם במים 10 דקות אם הם מעץ, כדי שלא יישרפו.

הוראות הכנה – קצר וקולע כמו שאתם אוהבים:

מחממים את התנור ל-200 מעלות צלזיוס.

חותכים את פילה הסלמון לחתיכות בגודל ביס – שימו לב, לא קטנות מדי ולא גדולות מדי. דיוק זה שם המשחק.

מכינים את המרינדה המנצחת: בקערה גדולה, מערבבים יחד את שמן הזית, מיץ הלימון, השום הכתוש, מלח, פלפל שחור והפפריקה. תנו לזה ערבוב טוב!

מערבבים בעדינות: מוסיפים את קוביות הסלמון לקערה עם המרינדה ומערבבים היטב, אבל בעדינות, עד שכל חתיכה מצופה באהבה.

משחילים את חתיכות הסלמון על מקלות השיפוד.

אופים ונהנים: מניחים את השיפודים על תבנית אפייה (מומלץ לרפד בנייר אפייה) ואופים בתנור שחומם מראש כ-15 דקות. הסוד הוא לא לאפות יותר מדי כדי שהדג יישאר עסיסי!

מוציאים ומגישים! כשהסלמון מבושל היטב וזהוב, מוציאים מהתנור ומגישים מיד.