שומרים על חניות הנכים פנויות

מצלמות אכיפה חדשות מותקנות בימים אלו ברחבי המושבה פרדס חנה כרכור במטרה להבטיח כי חניות הנכים יישארו זמינות למי שבאמת זקוק להן!

במושבה החלו בימים אלה להציב מצלמות אכיפה חכמות בסמוך לחניות נכים במטרה להבטיח שהחניות הייעודיות יישארו זמינות למי שבאמת זקוקים להן. המצלמות החדשות מצוידות בטכנולוגיה מתקדמת המזהה רכבים החונים שלא כחוק בחניות נכים. ברגע שמתרחשת עבירה, המערכת מתעדת אותה באופן אוטומטי ומפיקה דו"ח אירוע בזמן אמת.

מנהל אגף ביטחון חירום ואכיפה במועצה, אופיר פרידמן מציין השבוע כי מדובר בצעד חשוב לשמירה על נגישות ובטיחות הציבור, שצפוי להביא לשיפור משמעותי הן באכיפה והן בהרתעה. המהלך נועד להזכיר לנהגים: חניית נכים איננה "עוד חניה פנויה" אלא זכות בסיסית החיונית לנכים לניהול חיי היום-יום.

תושבי המושבה והאורחים מתבקשים להקפיד על חניה כחוק, לשמור על הכללים ולכבד את הזכות של אנשים עם מוגבלות לנגישות ובטיחות מלאה. פריסת המצלמות מפורסמת לציבור הרחב באתר האינטרנט של המועצה.