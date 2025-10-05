ריזוטו ירקות מהיר: מתכון בסיסי ומנצח
ברגע על הצלחת 08/10/2025

ריזוטו פשוט עם ירקות: הארוחה המפנקת

שגרה עם משמעות: איך ערכים חיוביים יכולים לשפר את חיינו
מרחב משפחתי 08/10/2025

שגרה עם משמעות: איך ערכים חיוביים

1754864699.png
AI לעסקים - לתרגל ובקלות! 08/10/2025

פרסום מקומי

100 עצים ניטעו ע"י קהילת ביה"ס שדות.
חברה וקהילה חינוך פרדס חנה כרכור 08/10/2025

100 עצים ניטעו ע"י קהילת ביה"ס

  1. Home
  2. חברה וקהילה
  3. שומרים על חניות הנכים פנויות
חברה וקהילה פרדס חנה כרכור

שומרים על חניות הנכים פנויות

  • מאת מערכת השרון הצפוני
  • 05/10/2025
  • 0 תגובות
  • 86 Views
Smart enforcement cameras near disabled parking spaces
מצלמות אכיפה חדשות מותקנות בימים אלו ברחבי המושבה פרדס חנה כרכור. צילום: דוברות מ.מ פרדס חנה כרכור

מצלמות אכיפה חדשות מותקנות בימים אלו ברחבי המושבה פרדס חנה כרכור במטרה להבטיח כי חניות הנכים יישארו זמינות למי שבאמת זקוק להן!

במושבה החלו בימים אלה להציב מצלמות אכיפה חכמות בסמוך לחניות נכים במטרה להבטיח שהחניות הייעודיות יישארו זמינות למי שבאמת זקוקים להן. המצלמות החדשות מצוידות בטכנולוגיה מתקדמת המזהה רכבים החונים שלא כחוק בחניות נכים. ברגע שמתרחשת עבירה, המערכת מתעדת אותה באופן אוטומטי ומפיקה דו"ח אירוע בזמן אמת.

מנהל אגף ביטחון חירום ואכיפה במועצה, אופיר פרידמן מציין השבוע כי מדובר בצעד חשוב לשמירה על נגישות ובטיחות הציבור, שצפוי להביא לשיפור משמעותי הן באכיפה והן בהרתעה. המהלך נועד להזכיר לנהגים: חניית נכים איננה "עוד חניה פנויה"  אלא זכות בסיסית החיונית לנכים לניהול חיי היום-יום.

תושבי המושבה והאורחים מתבקשים להקפיד על חניה כחוק, לשמור על הכללים ולכבד את הזכות של אנשים עם מוגבלות לנגישות ובטיחות מלאה. פריסת המצלמות מפורסמת לציבור הרחב באתר האינטרנט של המועצה.

מערכת השרון הצפוני

מערכת השרון הצפוני

About Author

יש לך מה להגיד על הכתבה? אפשר לצרף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

כתבות נוספות שיכולות לעניין אותך

קול הדורות
חברה וקהילה

קול הדורות

מיזם חברתי שבמסגרתו צעירים וקשישים פועלים יחד לחיזוק מעמד הקשישים תוך חיזוק הקשר הבין דורי
005
מבט אל מקומי פרדס חנה כרכור תרבות ופנאי

הפרכוריאדע הראשונה

ביום שישי יצאה לדרך הפרכוריאדע, העדלאידע הראשונה של פרדס חנה כרכור, שעמדה בסימן המיחזור. היה שמח וצבעוני
ניתן ליצור איתנו קשר בערוצים הבאים
ליצירת קשר