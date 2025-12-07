רשת GUY'S BURGER חוגגת 6 שנים ומשיקה "קיטו בורגר"

רשת הבוטיק GUY'S BURGER שהוקמה על ידי השף גיא בן אשר ומתמחה בהמבורגרים בשיטת צלייה ייחודית, מציינת שש שנות פעילות ומשיקה מנה חדשה: סלט "קיטו בורגר" – גרסה קלילה ובריאה לאוהבי ההמבורגר, עם אותו טעם אמריקאי וללא לחמנייה.

המסע של רשת גיא בורגר התחיל לפני שש שנים כפודטראק קטן במתחם "הידית" בפרדס חנה כרכור. גיא, שגדל בלוס אנג'לס והתאהב בבישול בילדותו, חזר לישראל ועבד במסעדות מובילות בתל אביב. לאורך הקריירה שלו, הוא פתח מסעדות מצליחות ביניהן "גאיה", "מנואלה" ו"קפה בומביי" . ורגע לפני שחשב לעזוב לצמיתות את עולם הקולינריה, הוא החליט להקים פודטראק של המבורגרים שהפכו לסנסציה מקומית.

גיא שאב למעשה את ההשראה מתרבות ההמבורגר האמריקאית עליה גדל, ופיתח שיטת צלייה ייחודית – חצי סמאשבורגר בסגנון קליפורניה: המבורגר עסיסי, אוורירי, בעל טעם עמוק, המוכן לפי מידת העשייה הרצויה.

הפוקוס על מוצר פרמיום אחד מדויק ומהיר לצד שימוש בחומרי גלם הכי איכותיים, טריות מקסימלית ותמחור הוגן, הפכו את GUY'S BURGER עם הזמן גם למוקד עלייה לרגל עבור תל אביבים שמגיעים במיוחד לפרדס חנה כדי לעמוד בתור.

לאחר בקשות רבות מצד לקוחות שחיפשו גם אופציה קלילה יותר מבחינה קלורית, משיקה הרשת את "קיטו בורגר", סלט טרי ועשיר הכולל חסה, מלפפון, צנונית, כרובית, בצל ירוק, שמן זית ומיץ לימון ועליהם מונח ההמבורגר המפורסם של הרשת, רק בגרסה בריאה וקלילה יותר, ללא לחמנייה.

גיא בן אשר, מייסד ובעלים: “החזון שלנו לא השתנה מאז היום הראשון. אנחנו מתמקדים במוצר אחד – ההמבורגר המושלם. בלי פשרות ובלי קיצורי דרך. שימוש בבקר ישראלי מובחר וצ’יפס מתפוחי אדמה טריים שנפרסים במקום ועוברים טיגון כפול. אנחנו מכינים הכל במקום, החל מההמבורגר הטבעוני ועד הרטבים -הכול בעבודת יד מאפס. הסוד הוא בפשטות: אנחנו לא מסתירים את ההמבורגר מאחורי הרים של תוספות, הכוכב הוא הבשר. טרי, איכותי ונצלה ברגע ההזמנה, בדיוק כמו שצריך. הרשת שלנו בנתה לעצמה מוניטין של איכות ללא פשרות במחיר הוגן וזה מה שמחזיר את הלקוחות שוב ושוב".

טלפון : 073-7773877

סניף פרדס חנה- מתחם הידית

שעות פתיחה: יום ב'-ד' 11:30-22:00 , יום ה'-11:30-23:00, יום ו'- 11:30-16:30

סניף פרדס חנה- כשר , דרך הבנים 17

שעות פתיחה: ימים א'-ה' 11:30-22:00

יש משלוחים- וולט, תן ביס ואפליקציית ״גיא בורגר״