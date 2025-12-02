רשת קווי התחבורה החדשה בפרדס חנה כרכור יצאה לדרך
רשת קווי התחבורה החדשה בפרדס חנה כרכור יצאה לדרך. צילום: דוברות מ.מ פרדס חנה כרכור
פרדס חנה כרכור 02/12/2025

רשת קווי התחבורה החדשה בפרדס חנה

כנס המתגייסים והשירות הלאומי של חדרה יוצא לדרך
חברה וקהילה חדרה מקומי 02/12/2025

כנס המתגייסים והשירות הלאומי של חדרה

פעילות מקיפה לחיזוק המוגנות והתמודדות עם התנהגויות סיכון בבתי הספר בחדרה
חדרה מקומי 02/12/2025

פעילות מקיפה לחיזוק המוגנות והתמודדות עם

פרדס חנה כרכור

רשת קווי התחבורה החדשה בפרדס חנה כרכור יצאה לדרך

  • 02/12/2025
רשת קווי התחבורה החדשה בפרדס חנה כרכור יצאה לדרך
רשת קווי התחבורה החדשה בפרדס חנה כרכור יצאה לדרך. צילום: דוברות מ.מ פרדס חנה כרכור

מדובר בבשורה תחבורתית חשובה ליישוב ולמשתמשי התחבורה הציבורית שכוללת בין השאר תוספת קווי אוטובוס לתחנת הרכבת, תגבור נסיעות ושעות פעילות האוטובוסים, תוספת תחנות חדשות בשכונות, מה שיחזק את החיבור שבין שכונות היישוב למרכז המושבה.

ראש המועצה המקומית פרדס חנה כרכור, יוני חכימי: "אני גאה לשתף כי לאחר מאמץ משותף של משרד התחבורה, אגד, מנהל מחלקת תשתיות ובטיחות בדרכים יהודה וקנין ובתכלול ועבודה מאומצת של מ״מ וסגן ראש המועצה עו"ד אייל כגן , אנו יצאנו לדרך עם רשת קווים חדשה ומשודרגת ביישוב. החל מהשבוע ייהנו התושבים משיפור משמעותי בנגישות, בתדירות ובפריסת התחנות חדשות שיחזקו את החיבור בין השכונות למרכז היישוב ולרכבת".

למידע לקווים>>> https://infobus.co.il/pardes-hanna/

למידע נרחב ומפת "מטרו">>> https://infobus.co.il/wp-content/uploads/2025/11/Tachbura_Pardes_Hana_2025_Alon.pdf

מערכת השרון הצפוני
מערכת השרון הצפוני

מערכת השרון הצפוני

