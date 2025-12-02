רשת קווי התחבורה החדשה בפרדס חנה כרכור יצאה לדרך

מדובר בבשורה תחבורתית חשובה ליישוב ולמשתמשי התחבורה הציבורית שכוללת בין השאר תוספת קווי אוטובוס לתחנת הרכבת, תגבור נסיעות ושעות פעילות האוטובוסים, תוספת תחנות חדשות בשכונות, מה שיחזק את החיבור שבין שכונות היישוב למרכז המושבה.

ראש המועצה המקומית פרדס חנה כרכור, יוני חכימי: "אני גאה לשתף כי לאחר מאמץ משותף של משרד התחבורה, אגד, מנהל מחלקת תשתיות ובטיחות בדרכים יהודה וקנין ובתכלול ועבודה מאומצת של מ״מ וסגן ראש המועצה עו"ד אייל כגן , אנו יצאנו לדרך עם רשת קווים חדשה ומשודרגת ביישוב. החל מהשבוע ייהנו התושבים משיפור משמעותי בנגישות, בתדירות ובפריסת התחנות חדשות שיחזקו את החיבור בין השכונות למרכז היישוב ולרכבת".

