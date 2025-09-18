רשת לאקי צ’יקן מגיעה לזכרון יעקב

מותג העוף הממכר שכבש לאחרונה את תל אביב מגיע גם לזכרון יעקב. לאקי צ'יקן, מותג הקריספי צ'יקן שהפך לתופעה קולינרית עם עדת מעריצים נאמנה, נוחת במול זכרון עם סניף חדש שמביא איתו את כל החוויה. הסוד טמון בשילוב ייחודי של טעם ואווירה, המבוסס על עקרונות ליבה ברורים: שימוש בעוף טרי בלבד שעובר השריה וטיפול של 24 שעות, וציפוי סודי המורכב מחמישה סוגי קמחים ותבלינים. בנוסף, כל הרטבים המקוריים כמו פאד תאי, גוצ'וג'נג, חמאת בוטנים וראנץ' מוכנים במקום, ועם כל מנה מוגש מקל סלרי טרי במסורת האמריקאית לאיזון טעמים.

במקום יוגשו מנות הדגל האהובות, לצד תפריט חדש ומסקרן. בין המנות החדשות והייחודיות ניתן למצוא את צ'יקן וואפל – פרגית פריכה על ואפל בלגי עם מייפל ורוטב הוט סוס בצד, אוגוסטוס – קריספי צ'יקן ברוטב קיסר עם בייקון טלה וגילופי פרמז'ן, ודייויד בואי – קריספי צ'יקן בציפוי קרמל מלוח עם נגיעה חריפה של הוט סוס. כמובן שהתפריט יכלול גם את המנות האייקוניות שכבר הפכו לקלאסיקה, כמו ה-Lucky Chicken בלחמנייה רכה עם איולי ומלפפון חמוץ, ה-EL CHAPO עם אבוקדו טרי וכוסברה, וה-JULIUS הצמחוני עם קריספי כרובית. בנוסף, יוצעו גם מנות קטנות כמו צ'יקן פופקורן וצ'יקן סטיק, לצד תוספות בסטייל כמו צלעות תירס, במיה קריספית וצ'יפס.

עבור הרעבים במיוחד, לאקי צ'יקן מציע גם מנות XXL אמריקאיות כמו ה-Lucky Meal המשלב טנדרס, כנפיים וצ'יקן פופקורן, ו-Lucky Box ענקית עם מגוון נתחים, תוספות ורטבים. ואל תשכחו את החוויה המיוחדת של ימי חמישי: All You Can Eat Wings, המאפשר ליהנות מכנפיים ללא הגבלה וסודה לאקי בריפיל, מדי יום חמישי החל מ-19:00 ועד חצות.

מעבר לטעם, הסניף במול זכרון מעוצב בקפידה בסגנון בועט וייחודי, שזיכה את הרשת בפרסים בינלאומיים יוקרתיים כמו Brand Academy בישראל ו-Paris Design Awards. עם מוזיקה בווליום הנכון ואנרגיה תוססת, הסניף מבטיח חוויה שלמה שתהפוך את הארוחה למפגש חברתי מהנה. הסניף החדש מצטרף בהתרגשות אל שאר סניפי הרשת, ויאפשר לתושבי האזור ולמבקרים לטעום מהטירוף הקריספי שכולם מדברים עליו.