רמי דוידיאן מגיע ל'קלור' חדרה – יום שלישי 13.01.26, בשעה 19:30

בערב מיוחד ומרגש, מרכז הפנאי 'קלור' של פנאי העיר יארח את הגיבור הישראלי רמי דוידיאן, שהציל מאות בני אדם בשבעה באוקטובר, בלי נשק, בלי מדים ועם ערבית שוטפת | לפרטים ורישום להרצאתו של דוידיאן – כנסו לאתר פנאי העיר חדרה – מספר המקומות מוגבל

השעה הייתה 06:45 בבוקר כשהטלפון של רמי דוידיאן צלצל. בצד השני של השיחה היה מכר שביקש את עזרתו של רמי בחילוץ של מכר ממסיבת הנובה. עם רכבו הפרטי וכשהוא אינו חמוש, רמי יצא מביתו בלי לחשוב פעמיים, אך הוא לא תיאר לעצמו שהנסיעה הזו תהפוך למבצע החילוץ האזרחי הגדול בהיסטוריה. רמי דוידיאן (60), נשוי ואב לארבעה, הוא ללא ספק עדות מהלכת לגבורה אזרחית. בבוקר השבעה באוקטובר 2023, לאחר אותה שיחת הטלפון הקצרה, דוידיאן יצא מביתו שבמושב פטיש בצפון הנגב וכשראה שהשטח, אותו הכיר היטב, היה עמוס בנפגעים, הוא ניהל מבצע חילוץ והצליח בפועל לחלץ מאות רבות של בני אדם ממסיבת הנובה – לפי רישומי מושב פטיש, מדובר בכ-750 איש. במשך יומיים דוידיאן חזר שוב ושוב לשטח, כאשר הוא אינו חמוש, תחת אש מחבלים ולעתים גם במפגש פנים אל פנים מולם, כשהוא מציג עצמו כ"אבו רמי". הוא סיכן את חייו אין ספור פעמים בחיפוש אחר ניצולים, חילוץ גופות והבאת החיים והמתים למקום מבטחים, גם אחרי שהתבשר על רצח אחייניתו רב"ט אופיר דוידיאן בקרב בבסיס אורים.

הרצאתו של רמי דוידיאן תתקיים ביום שלישי 13.01.26, בשעה 19:30 במרכז הפנאי קלור, רחוב מיכאל חזני 9, חדרה | מספר המקומות מוגבל – לפרטים ורישום להרצאה כנסו לאתר פנאי העיר חדרה.

"רמי פעל באומץ לב יוצא דופן, הציל אנשים רבים מאירועי נובה, תוך סיכון עצמי והתעלמות מצרכיו האישיים, מתוך תחושת שליחות ואחריות עמוקה כלפי הזולת, ואני רואה חשיבות עצומה בהבאת ההרצאה שלו למרכז קלור", מציינת ליאנה גלר, מנהלת מרכז הפנאי 'קלור'. "המרכז שלנו שואף להציע פעילויות והרצאות בנושאים מגוונים, מתוך רצון לתת מענה רחב לכלל האוכלוסיות ולכל שכבות הגיל – ילדים, צעירים ומבוגרים כאחד. הרצאתו של רמי, רגע של אמת, תתרום רבות לקהילה שלנו ותהווה חוויה משמעותית, מעוררת השראה ובעלת ערך עמוק. היא משתלבת באופן טבעי בתפיסה הערכית של המרכז, המבקש לא רק להעשיר בידע, אלא גם לעורר מחשבה, רגש וערכים, ומזכירה לנו שבשגרת היומיום לא תמיד אנו רואים זה את זה, ולעיתים אף שוכחים להתחשב ולגלות אכפתיות. דווקא סיפורים של ערבות הדדית, הקרבה ונתינה ללא תנאי מחזקים את תחושת האנושיות, מחברים בין אנשים, ומעודדים כל אחד ואחת מאיתנו לעצור לרגע ולבחון כיצד אנו מתנהלים זה כלפי זה."

על מעשי הגבורה שלו, רמי דוידיאן נבחר להדליק משואה בטקס הדלקת המשואות לשנת 2024, שעמד בסימן גבורה ישראלית. דוידיאן הדליק את 'משואת המחלצים' יחד עם יוסף אלזיאדנה – נהג ההסעות הבדואי שהציל עשרות מבלים בפסטיבל הנובה, הרב שחר בוצחק – רב הגרעין התורני וחבר לשעבר בכיתת כוננות במושב מבטחים שנפצע קשה בקרב עם מחבלים באופקים בשבעה באוקטובר ודניאל שרעבי – המייצג את 'צוות שרעבי' – הוא ואחיו נריה שיצאו לבלות במסיבת הנובה, ניהלו קרב מול מחבלי חמאס, טיפלו בפצועים וחילצו והצילו עשרות מבלים במסיבה.

כתבת החדשות אדוה דדון שליוותה את דוידיאן במבצע החילוץ, כתבה עליו כי הוא פעל בנחישות רבה, באומץ ובלב ענק, מבלי לחשוב פעמיים. "את רמי דוידיאן פגשתי ביום שהגדיר מחדש את המושגים רוע, אכזריות, הפקרות וגם אומץ, רעות ואנושיות. יחד מצאנו את עצמנו עם אלי בוקר ושי קפלן מחלצים מבלים שעברו גיהינום… האמת נמצאת בשטח, בדם, בזיעה ובדמעות של אלה שפעלו בזמן שאחרים חיכו או ישבו בבית. מי לא חיפש תהילה, הוא פשוט נכנס לשם, ובזכותו ובזכות אנשים כמוהו, רבים חזרו הביתה."