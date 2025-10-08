ריזוטו פשוט עם ירקות: הארוחה המפנקת שכל אחד יכול להכין!

קסם איטלקי בקלי קלות: ריזוטו ירקות מפנק לכל המשפחה

מי אמר שריזוטו חייב להיות מנה מסובכת שדורשת שעות במטבח? הריזוטו הוא המאכל האיטלקי האולטימטיבי שמשלב נוחות עם טעם עשיר ומפנק. מדובר במנה קלאסית, קרמית ומנחמת, שהגרסה הביתית והמהירה שלה עם ירקות קפואים היא פתרון גאוני לכל ערב עמוס. היא בריאה, קלה להכנה, והכי חשוב – הילדים (והגדולים!) פשוט יטרפו אותה. אז בואו ללמוד איך לייצר את הקסם הקרמי הזה בכמה צעדים פשוטים.

ריזוטו ירקות מהיר: מתכון בסיסי ומנצח

רכיבים:

כוס אחת של אורז ריזוטו (ארבוריו)

בצל קטן אחד קצוץ דק

שתי שיני שום קצוצות

שתי כוסות ציר ירקות (אפשר להשתמש בציר מרק או במים רותחים עם אבקת מרק ירקות)

כוס אחת של ירקות קפואים (תערובת קלאסית כמו גזר, זוקיני ופטריות)

שתי כפות שמן זית

מלח ופלפל שחור גרוס לפי הטעם

גבינת פרמזן מגוררת להגשה (אופציונלי).

הוראות הכנה:

נתחיל בהכנת הבסיס : בסיר רחב, חממו את שמן הזית על חום בינוני. הוסיפו את הבצל הקצוץ וטגנו תוך ערבוב עד שהוא הופך רך ושקוף – בערך 5 דקות. לאחר מכן, הוסיפו את השום הקצוץ וטגנו עוד דקה אחת בלבד, עד שעולה ריח נעים (היזהרו לא לשרוף את השום).

עכשיו נעבור לציפוי האורז: הוסיפו את אורז הריזוטו וערבבו היטב למשך דקה-שתיים, עד שכל גרגר אורז מצופה בשמן. שלב זה קריטי לקרמיות.

כעת, הגיע הזמן להוספת הציר בהדרגה: הוסיפו כוס אחת של ציר הירקות. בשלו תוך ערבוב מתמיד עד שהנוזלים כמעט נעלמים ונבלעים באורז. המשיכו להוסיף את שאר הציר בהדרגה, כוס אחרי כוס, תוך ערבוב איטי וקבוע. חכו שהציר ייספג לפני הוספת המנה הבאה.

כשהאורז כמעט מוכן (בסביבות 15-18 דקות מתחילת הוספת הציר), זה הזמן לשילוב הירקות: הוסיפו את הירקות הקפואים. בשלו עוד 5-7 דקות, עד שהאורז רך אך עדיין בעל נגיסה קלה במרכזו (אל דנטה) והירקות חמים.

לסיום, הסירו מהאש. תבלו בנדיבות במלח ופלפל שחור גרוס. אם תרצו, ערבבו פנימה כף גדושה של פרמזן מגורר כדי להעצים את הקרמיות והטעם. הגישו מיד, כשהריזוטו חם ונוזלי מעט.