קשת בענן- הקסם שאחרי הסערה

קשת בענן היא אחת התופעות הבודדות שמצליחות לנגן על אותו מיתר רגשי אצל אנשים שונים — ובכל זאת לאפשר לכל אחד לראות בה את סיפורו האישי. אולי משום שהיא מופיעה תמיד לצד סערה, אולי משום שהיא משלבת אור וגשם, ואולי מפני שהצבעים שלה אינם מתערבבים אלא עומדים זה לצד זה בהרמוניה מלאה. כך או כך, קשת בענן מפעילה בתוכנו כמה מהרגשות האנושיים העמוקים ביותר.

כמי שמלווה אנשים במסעם האישי, אני — פסיה בן נון, מייסדת תורת הרגש — רואה בקשת דימוי מדויק למהות העבודה הרגשית. כמו צבעים שונים היוצרים יחד שלם הרמוני, גם רגשות מגוונים ואף סותרים יכולים להתקיים במקביל. וכמו שהקשת מתגלה בעקבות הגשם, כך גם תהליכי עומק רבים נחשפים אחרי סערות פנימיות.

את אותם רגשות עמוקים שהקשת מעוררת – אפשר לחוש היטב כשעומדים מולה. בראש ובראשונה היא מעוררת התפעלות — אותו רגע נדיר שבו משהו גדול מאיתנו, עוצר את המבט ואת הנשימה. זו תחושה של התרחבות פנימית, כאילו לרגע נפתח חלון קטן בין היום-יום לבין משהו גבוה ועצום יותר. לצד זה מתעוררת תקווה – הקשת מסמנת שהסערה מסתיימת, שהאור חוזר, ושגם אחרי תקופות מאתגרות אפשר למצוא מחדש רגע של שקט.

יש בה גם רכות ושלווה —הצבעים הקמורים והמעבר העדין בין גוון לגוון—מזמינים את הגוף להירגע ואת הלב לנשום. עבור רבים, היא מפעילה גם שמחה וילדותיות, מעין חזרה למבט התמים שראה קסם בעולם לפני ההסברים, העומס והציניות. זה זיכרון של התרגשות פשוטה, של דמיון חופשי, ושל האפשרות שמשהו טוב עשוי עוד להופיע לפתע. במקביל, היא מעוררת תחושת חיבור ואחדות, כי קשת היא תופעה שאנשים רבים חולקים בזמן אמת — כל אחד מזווית אחרת, אבל כולם רואים אותה יחד. זה רגע קולקטיבי של "אנחנו", שבו השונות בין אנשים נמוגה לרגע מול היופי שבשמיים.

אולם מעבר לעוצמתה הרגשית, קשת בענן היא גם סמל אוניברסלי בתרבויות רבות בעולם: בתנ"ך היא סמל לברית חדשה ולחסד; במיתולוגיה היוונית היא אלה בשם איריס המחברת בין עולמות; בתרבות הנורדית היא גשר בִּפרוֹסט המוביל לממד רוחני גבוה; במסורות אינדיאניות היא מסמלת ריפוי ומעבר אנרגטי; בפולקלור האירי היא נקשרת לדמיון, לקסם ולחיפוש אחר האוצר שבקצה. ואפילו בספרות המודרנית — כמו "הקוסם מארץ עוץ" — היא הפכה לסמל למקום טוב יותר מעבר לאופק.

אולי זוהי הסיבה שהיא "מרגשת את כולם" – מאחר והיא מזכירה לנו שכולנו חיים תחת אותם שמיים, שכולנו חווים סערות, ושכולנו מחפשים רגע של אור, יופי ותקווה. קשת בענן מאפשרת לנו לראות את המגוון — ולרגע קצר גם לחוות אותו בהרמוניה.

