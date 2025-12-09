קראנצ' בוקר: הכנת גרנולה ביתית טעימה

אין כמו להתחיל את היום עם ארוחת בוקר שמספקת אנרגיה יציבה, סיבים תזונתיים וטעם אמיתי, ללא תוספות מיותרות. הכנת גרנולה ביתית היא פשוטה להפליא, מאפשרת לכם לשלוט ברמת המתיקות ובאיכות המרכיבים, וממלאת את המטבח בניחוח חמים של קינמון ודבש קלוי. הנה מתכון בסיס מושלם, פריך ומזין, שתמיד אפשר להתאים אישית.

רכיבים (כ-3 כוסות גרנולה):

2 כוסות שיבולת שועל (קוואקר) מלאה: רצוי להשתמש בשיבולת שועל גסה (Oats Whole/Old Fashioned) ולא דקה, לקבלת מרקם קראנצ'י יותר.

1/2 כוס אגוזים לבחירה (קצוצים גס): מומלץ לשלב פקאנים, שקדים פרוסים או אגוזי מלך.

1/4 כוס זרעי שמן: זרעי דלעת, זרעי חמנייה או שילוב שלהם.

1/4 כוס ממתיק נוזלי: דבש איכותי או סירופ מייפל טבעי (לגרסה טבעונית).

1/2 כפית קינמון טחון: לטעם חם ומנחם.

1/4 כפית מלח ים דק: חיוני לאיזון הטעמים והבלטת המתיקות.

1/2 כוס פרי יבש קצוץ: מוסף לאחר האפייה/טיגון. צימוקים, חמוציות, משמשים מיובשים קצוצים או שבבי קוקוס.

הוראות הכנה:

מייבשים את הבסיס: מחממים מחבת גדולה וכבדה על אש בינונית. מוסיפים את שיבולת השועל בלבד. מערבבים ומקפיצים אותה כל העת במשך 2-3 דקות. מטרת שלב זה היא לייבש אותה מעט ולהוציא לחות, מה שמסייע לקבלת מרקם פריך יותר. שיבולת השועל תתחיל להשחים קלות.

מערבבים את הלחים: מוסיפים למחבת את האגוזים, זרעי השמן, הדבש (או המייפל), הקינמון והמלח. מערבבים במהירות וביסודיות עד שכל שיבולת השועל והאגוזים מצופים באופן אחיד בממתיק הנוזלי והקינמון.

מקרנצ'ים ומזהיבים: ממשיכים לבשל ולערבב את התערובת עוד 3-4 דקות. שימו לב שהגרנולה מקבלת צבע זהוב עמוק יותר ומתחילה להתאחד לכדי גושים קטנים ופריכים. זהירות לא לשרוף את התחתית!

מצננים ומעשירים: מסירים את המחבת מהאש. רק לאחר שהגרנולה ירדה מהחום, מוסיפים את הפירות היבשים הקצוצים (אם נוסיף אותם מוקדם יותר, הם יישרפו או יתקשו). מערבבים היטב.

שומרים לטווח ארוך: משטחים את הגרנולה על משטח או נייר אפייה ומניחים לה להתקרר לחלוטין. לאחר שהגרנולה קרה ויבשה לגמרי, מעבירים אותה למיכל אטום ושומרים במקום קריר ויבש.