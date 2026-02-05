Emotional Regulation for Adults A Practical Guide to Balanced Livin
איך לנהל רגשות בחיים הבוגרים

קציצות עוף עם בזיליקום – פשוט, מהיר ומלא ריח נהדר

  מאת מערכת השרון הצפוני
  05/02/2026
יש משהו מנחם בקציצות עוף ביתיות, במיוחד כשהן מקבלות טוויסט קטן של בזיליקום טרי שמוסיף רעננות וניחוח משגע.
זהו מתכון קליל שמתאים לארוחה משפחתית, לאירוח או פשוט כשמתחשק משהו טעים בלי הרבה מאמץ.

מצרכים
• 500 גרם עוף טחון
• חופן עלי בזיליקום טריים, קצוצים
• 1 בצל קטן קצוץ דק
• 2 שיני שום קצוצות
• 1 ביצה
• 1/2 כוס פנקו או פירורי לחם
• 1/2 כפית מלח
• 1/4 כפית פלפל שחור
• שמן זית לטיגון

הוראות הכנה
1. בקערה גדולה מערבבים את העוף הטחון, הבזיליקום, הבצל, השום, הביצה, הפנקו, המלח והפלפל עד לקבלת תערובת אחידה.
2. יוצרים מהתערובת כדורים בגודל בינוני ומניחים בצד.
3. מחממים שמן זית במחבת על חום בינוני.
4. מטגנים את הקציצות כ־6–8 דקות, עד שהן מזהיבות היטב מכל הצדדים.
5. מניחים על מגבת נייר לספיגת עודפי השמן.
6. מגישים חם – עם סלט רענן, פירה, אורז או אפילו בתוך לחמנייה טובה.

