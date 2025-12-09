קסם של קישוא: מתכון מוקפץ, עשיר וקל שיכבוש כל שולחן

הקישוא, הירק הצנוע והרב-גוני, הוא כוכב שקט במטבח.

הוא סופג טעמים נפלא, קל לעיכול ומושלם כתוספת ירוקה, קלילה ומזינה כמעט לכל ארוחה – מבשר, דרך דגים ועד קטניות.

המתכון הבא מוכיח שאין צורך במאמץ רב כדי להפיק ממנו מנה מלאת אופי וטעם ים-תיכוני, עם ניחוח שום קלוי ושמן זית איכותי.

זהו מתכון בסיסי מושלם שתוכלו להתאים אישית בכל פעם.

רכיבים (ל-2-3 מנות):

3 יחידות קישואים בינוניים וטריים: רצוי לבחור קישואים קשים ומוצקים. פורסים אותם לעיגולים בעובי של כחצי סנטימטר או לחצאי ירח.

3-4 שיני שום: קצוצות דק (אל תפחדו משום! הטיגון הקצר ממתן את חריפותו).

3 כפות שמן זית כתית מעולה: שמן איכותי ישדרג את כל טעם המנה.

מלח ים גס: לפי הטעם.

פלפל שחור גרוס טרי: לפי הטעם.

כף גדושה פטרוזיליה טרייה: קצוצה דק, לתוספת רעננות (אופציונלי אך מומלץ).

אופציה לתוספת עומק: חצי כפית אורגנו יבש או רבע כפית פלפל צ'ילי גרוס (אם אוהבים חריפות).

הוראות הכנה:

חימום הבמה: מחממים את מחבת רחבה וכבדה על אש בינונית-גבוהה. מוסיפים 3 כפות שמן זית ונותנים לו להתחמם מעט, אך לא לעשן.

השום נכנס לפעולה: מוסיפים למחבת את השום הקצוץ. מטגנים במשך כדקה אחת בלבד, תוך ערבוב מתמיד, עד שהשום מתחיל לבעבע קלות ומדיף ריח נעים. שימו לב: יש להימנע משרפת השום, דבר שיהפוך את טעם המנה למר.

הקפצת הקישואים: מוסיפים מיד את פרוסות הקישואים למחבת ומערבבים אותם היטב עם השמן והשום. חשוב לוודא שכל הקישואים עטופים בשמן.

ריכוך וצריבה: מבשלים את הקישואים בהקפצה על חום בינוני-גבוה במשך כ-5 עד 7 דקות. יש להקפיץ או לערבב לעיתים תכופות. המטרה היא שהקישואים יתרככו מעט אך ישמרו על צורתם (אל תבשלו יתר על המידה!) ושיקבלו גוון שחום קל בצידיהם – זה סימן לטעם עמוק יותר.

תיבול סופי: מורידים את המחבת מהאש (או מנמיכים אותה למינימום). מתבלים בנדיבות במלח ים ופלפל שחור גרוס טרי. אם בחרתם להוסיף אורגנו יבש או צ'ילי – זה הזמן. מערבבים היטב כדי שהתיבול יתפזר באופן אחיד.

הגשה רעננה: אם משתמשים בפטרוזיליה, מפזרים אותה מעל הקישואים המוקפצים ממש לפני ההגשה. מגישים מיד כתוספת חמה ואלגנטית.