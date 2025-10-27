קמפיין של עיריית חדרה קורא להצטרף לתנועות וארגוני הנוער

עיריית חדרה משיקה בימים אלה קמפיין עירוני הקורא לילדים ולבני נוער להצטרף לתנועות וארגוני הנוער הפועלים בעיר, תחת הכותרת "צאו מהסטורי" והצטרפו לתנועות וארגוני הנוער. בקמפיין מככבים חניכים ומדריכים מתנועות וארגונים שונים, שמובילים עשייה חינוכית, ערכית וחברתית בכל רחבי העיר.

הקמפיין מציג את הפנים היפות של בני ובנות הנוער המובילים בתנועות וארגוני הנוער: יובל זילברמן משבט הצופים לומדת בתיכון חדש בית אליעזר, שירה לב שמור ממכבי צעיר לומדת בתיכון הרב תחומי, יעל סרוסי מתנועת בני עקיבא לומדת בתיכון מבשרת, יואב מצגר מהשומר החדש לומד בתיכון הרב תחומי, יובל אייסמן מנוער מד"א לומד בתיכון חדרה, ליאור אברם מתנועת כנפיים של קרמבו לומדת בדמוקרטי, יובל נגידמן מארגון איגי לומדת בגבעול, ריאל מואדב מארגון המד"צים בתיכון חדש בית אליעזר, אסא יוסף מהמועדון הימי לומד בתיכון חדרה ושחר דמארי מארגון CTeen לומד בתיכון חדש בית אליעזר.

בחדרה פועלות כיום שלוש תנועות נוער ותשעה ארגוני נוער, ובהם קרוב לאלפיים חניכים ובוגרים, והם מלווים ונתמכים ע"י עיריית חדרה ובסיוע של מחלקת הנוער העירונית. הם מהווים את דור המנהיגות הבא של העיר, שצומח מתוך פעילות קהילתית, התנדבותית וחינוכית. כ-80% מבוגרי תנועות הנוער בעיר ממשיכים לשנת שירות או מכינה קדם־צבאית, נתון המעיד על רוח ההתנדבות והמנהיגות שמאפיינת את בני ובנות הנוער החדרתיי. בין המסגרות הפועלות בעיר ניתן למצוא את תנועת הצופים, בני עקיבא ומכבי צעיר, לצד ארגוני נוער כמו נוער מד"א, צופי אש, השומר החדש, מדור לדור, כנפיים של קרמבו, איגי, מועדון ימי חדרה, מד"צים ו-CTTEN, כולם יוצרים יחד רשת חינוכית רחבה ומגוונת שמאפשרת לכל נער ונערה למצוא את מקומם המתאים ולהשפיע.

במהלך השנה מתקיים שיתוף פעולה הדוק בין תנועות וארגוני הנוער לבין אגף החינוך ומחלקת הנוער העירונית בעמותת פנאי העיר, כולל ישיבות רכזים קבועות, אירועים עירוניים משותפים, ליווי סמינרים ומחנאות, ותמיכה תקציבית מצד העירייה. עוד במסגרת ההשקעה העירונית, העירייה מקימה מבנים חדשים ומשפצת את המבנים הקיימים של תנועות הנוער. בשנים האחרונות נבנה מבנה קבע חדש לשבט אילן של הצופים, שופץ סניף בני עקיבא מרכז ובקרוב תחל בנייתו של המבנה החדש של שבט "צוקים" במערב העיר.

ראש העיר ניר בן חיים אמר: "הנוער של חדרה הוא מקור לגאווה אדירה. אנחנו רואים בתנועות ובארגוני הנוער מנוע חינוכי וקהילתי שמחזק את הערבות ההדדית, האחריות והמנהיגות של הדור הצעיר. אני מזמין את כל בני ובנות הנוער להצטרף, לפעול ולהשפיע על החברה בה אנו חיים ועל העיר חדרה. נמשיך לחזק ולתמוך בתנועות ובארגוני הנוער ולפעול להגדלת מספר החניכים".

בפתיחת שנת הלימודים פנה ראש העיר למנהלות ומנהלי בתי הספר, בהנחיה לסיים את יום הלימודים בימי שלישי, יום פעילות תנועות הנוער, לכל המאוחר בשעה 14:30, ובימי רביעי לא לקיים מבחנים, במטרה לאפשר ליותר תלמידים להשתתף בפעילויות תנועות הנוער ולהגדיל את היקף הפעילות בתנועות.

רכזת תנועות וארגוני הנוער במחלקת הנוער, גליה אבוהב הוסיפה: "הקמפיין נולד מתוך ההבנה שדווקא בעולם של מסכים, אנחנו צריכים להזכיר לנוער שלנו כמה ערך, משמעות וחברות יש בפעילות משמעותית בתנועה ובארגון הנוער. זו הזמנה לצאת מהמסך ולהיכנס לעשייה אמיתית".