קיש פטריות אישי: חוויה פריכה, קרמית ומפנקת לארוחה מושלמת

בא לכם להרגיש כמו בקונדיטוריה צרפתית, אבל בנוחות הבית שלכם? קבלו את המתכון לקיש פטריות אישי – קלאסיקה שתמיד עובדת!

הוא קל להכנה, עשיר בטעמים, עם קלתית פריכה וציפוי קרמי ומנחם של פטריות ובצל.

מושלם לארוחת בראנץ' חגיגית, ארוחת ערב קלילה או כתוספת מרשימה לאירוח.

רכיבים:

200 גרם פטריות שמפיניון טריות, פרוסות (או כל פטריה אחרת כמו פורטובלו או יער, לקבלת טעם עשיר יותר)

½ בצל בינוני, קצוץ דק

2 כפות שמן זית איכותי

2 ביצים גדולות

100 מ"ל שמנת מתוקה (28% או 38% שומן)

100 גרם גבינת פטה, מפוררת גס

1 קלתית קיש מוכנה (אישית או אחת גדולה)

½ כפית מלח (או לפי הטעם)

¼ כפית פלפל שחור גרוס טרי (או לפי הטעם)

אופציונלי לקישוט: ענף רוזמרין קצוץ, 1/4 כוס פרמז'ן מגורר.

הוראות הכנה:

מחממים תנור: חממו מראש את התנור ל-180 מעלות צלזיוס.

מטגנים את הבצל והפטריות:

במחבת, חממו את שמן הזית על חום בינוני-גבוה.

הוסיפו את הבצל הקצוץ וטגנו תוך ערבוב מדי פעם, עד שהוא מתרכך ונהיה שקוף (כ-5-7 דקות).

הוסיפו את הפטריות הפרוסות וטגנו יחד עד שהן מתרככות ומגירות את כל הנוזלים (כ-5-7 דקות נוספות). מתבלים במעט מלח ופלפל.

הסירו מהאש ותנו לתערובת להתקרר מעט.

מכינים את מלית הקיש:

בקערה נפרדת, מקציפים קלות את שתי הביצים יחד עם השמנת המתוקה.

מוסיפים את תערובת הפטריות והבצל שהתקררה, את גבינת הפטה המפוררת, את המלח והפלפל הנותרים (ואת הרוזמרין הקצוץ, אם משתמשים).

מערבבים היטב עד שכל המרכיבים מתאחדים.

ממלאים ואופים:

יוצקים את תערובת המלית בעדינות על קלתית הקיש המוכנה.

אם רוצים, פזרו מעל מעט גבינת פרמז'ן מגוררת.

אופים בתנור שחומם מראש במשך 25-30 דקות, או עד שהקיש מזהיב יפה ומרכזו יציב (לא רוטט).

הגשה:

הוציאו מהתנור ותנו לקיש להתקרר במשך כ-10 דקות לפני שפורסים ומגישים.