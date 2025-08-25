פיצה מטורטיה
ברגע על הצלחת 25/08/2025

פיצה טורטייה אקספרס: ארוחת ערב מהירה,

Kahililah lavan
מקומי פרדס חנה כרכור תרבות ופנאי 25/08/2025

'קהילילה לבן' בפרדס חנה כרכור

A new recycling line with an investment of approximately 140 million shekels; will save approximately 100 thousand tons of waste from being landfilled each year.
השקת קו מחזור חדש במפעל אינפיניה. צילום: אמיר בוחניק
איכות סביבה חדרה 25/08/2025

קו מחזור חדש יחסוך הטמנה בקרקע

A quiet moment at home
מרחב משפחתי רגע לנשום 25/08/2025

10 משימות קטנות שיעשו לך טוב

  1. Home
  2. איכות סביבה
  3. קו מחזור חדש יחסוך הטמנה בקרקע של כ-100 אלף טון פסולת מידי שנה
איכות סביבה חדרה

קו מחזור חדש יחסוך הטמנה בקרקע של כ-100 אלף טון פסולת מידי שנה

  • מאת מערכת השרון הצפוני
  • 25/08/2025
  • 0 תגובות
  • 130 Views
A new recycling line with an investment of approximately 140 million shekels; will save approximately 100 thousand tons of waste from being landfilled each year.
השקת קו מחזור חדש במפעל אינפיניה. צילום: אמיר בוחניק

באירוע חניכת הקו השתתפו השרה להגנת הסביבה, עידית סילמן, שר האנרגיה והתשתיות, אלי כהן, ראש עיריית חדרה, ניר בן חיים, נשיא התאחדות התעשיינים, ד"ר רון תומר, משנה למנכ"ל קבוצת אינפיניה ירון דור ובכירים נוספים

קבוצת אינפיניה, חברת בת בבעלות מלאה של קבוצת ורידיס ישראל, שהינה החברה המובילה בישראל בתחום התשתיות ואיכות הסביבה,  השיקה קו מחזור קרטון מתקדם במפעל בחדרה בהשקעה של כ- 140 מיליון שקל. הקו החדש צפוי להגדיל את פוטנציאל מחזור פסולת הקרטון בכ- 25% ויאפשר חיסכון בהטמנה של כ-100 טון פסולת קרטון בשנה, שיעברו כעת תהליך מחזור במקום להיטמן בקרקע. זאת, בנוסף לכ-400 אלף טון פסולת קרטון ונייר הממוחזרים כבר כיום באינפיניה מידי שנה.

אינפיניה הינה הקבוצה הגדולה בישראל לפתרונות איסוף, מחזור ואריזה, והינה הקבוצה היחידה בישראל אשר תומכת בכלכלה מעגלית של פסולת קרטון, החל מאיסוף פסולת הקרטון, מיחזור פסולת הקרטון וייצור אריזות קרטון מחומר ממוחזר.

באירוע ההשקה שנערך היום במפעל בחדרה השתתפו: השרה להגנת הסביבה, גב' עידית סילמן, שר האנרגיה והתשתיות, מר אלי כהן, ראש עיריית חדרה, מר ניר בן חיים, נשיא התאחדות התעשיינים, ד"ר רון תומר, משנה למנכ"ל קבוצת אינפיניה, מר ירון דור ובכירים נוספים.

כבר כיום נחשב מפעל אינפיניה בחדרה, למפעל המחזור בין הגדולים במזרח התיכון, והיחידי בארץ למחזור פסולת קרטון. זאת, תוך שימת דגש על שיטות ייצור אקולוגיות וקידום כלכלה מעגלית. לשם מחזור הקרטון, המצריך שימוש בכמויות מים נכבדות, הטמיעה אינפיניה שיטות להשבת מים בהיקף של כ- 1 מיליון מק"ב בשנה, ומשלבת מערכת קוגנרציה להמרת האנרגיה שנוצרת בתהליך הייצור לחשמל. זאת בנוסף לתרומה של הקבוצה למחזור פסולת קרטון ומניעת הטמנה בקרקע של מאות אלפי טונות פסולת מידי שנה. 

לדברי ירון דור, משנה למנכ"ל קבוצת אינפיניה: "על מנת לעמוד ביעדי המחזור ולשמור על יתרון תעשייתי, ישראל חייבת לעודד רשויות מקומיות להשקיע בהפרדה במקור של פסולת קרטון, להגדיל את יעדי המיחזור של פסולת אריזות הקרטון ליעדים שמקובלים באירופה, ולעודד את שוק יצרני אריזות הקרטון בישראל לעשות שימוש בקרטון אשר מוחזר בישראל".

מערכת השרון הצפוני

מערכת השרון הצפוני

About Author

יש לך מה להגיד על הכתבה? אפשר לצרף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

כתבות נוספות שיכולות לעניין אותך

Michzur
איכות סביבה

גם אתם אספני סוללות?

מתקן ביתי שמעודד להתמודד עם בעיית הסוללות המושלכות לאשפה וגורמות נזק סביבתי בשל החומרים הרעילים שבסוללות
Unnamed[6]
בריאות וספורט חדרה

הילד היפראקטיבי? תנסו אומנויות לחימה

האימונים משפרים את יכולותיהם של הילדים בכל תחומי החיים, ובעיקר בבניית ביטחון עצמי ובחיזוק המוטיבציה בלימודים
ניתן ליצור איתנו קשר בערוצים הבאים
ליצירת קשר