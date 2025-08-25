קו מחזור חדש יחסוך הטמנה בקרקע של כ-100 אלף טון פסולת מידי שנה

באירוע חניכת הקו השתתפו השרה להגנת הסביבה, עידית סילמן, שר האנרגיה והתשתיות, אלי כהן, ראש עיריית חדרה, ניר בן חיים, נשיא התאחדות התעשיינים, ד"ר רון תומר, משנה למנכ"ל קבוצת אינפיניה ירון דור ובכירים נוספים

קבוצת אינפיניה, חברת בת בבעלות מלאה של קבוצת ורידיס ישראל, שהינה החברה המובילה בישראל בתחום התשתיות ואיכות הסביבה, השיקה קו מחזור קרטון מתקדם במפעל בחדרה בהשקעה של כ- 140 מיליון שקל. הקו החדש צפוי להגדיל את פוטנציאל מחזור פסולת הקרטון בכ- 25% ויאפשר חיסכון בהטמנה של כ-100 טון פסולת קרטון בשנה, שיעברו כעת תהליך מחזור במקום להיטמן בקרקע. זאת, בנוסף לכ-400 אלף טון פסולת קרטון ונייר הממוחזרים כבר כיום באינפיניה מידי שנה.

אינפיניה הינה הקבוצה הגדולה בישראל לפתרונות איסוף, מחזור ואריזה, והינה הקבוצה היחידה בישראל אשר תומכת בכלכלה מעגלית של פסולת קרטון, החל מאיסוף פסולת הקרטון, מיחזור פסולת הקרטון וייצור אריזות קרטון מחומר ממוחזר.

באירוע ההשקה שנערך היום במפעל בחדרה השתתפו: השרה להגנת הסביבה, גב' עידית סילמן, שר האנרגיה והתשתיות, מר אלי כהן, ראש עיריית חדרה, מר ניר בן חיים, נשיא התאחדות התעשיינים, ד"ר רון תומר, משנה למנכ"ל קבוצת אינפיניה, מר ירון דור ובכירים נוספים.

כבר כיום נחשב מפעל אינפיניה בחדרה, למפעל המחזור בין הגדולים במזרח התיכון, והיחידי בארץ למחזור פסולת קרטון. זאת, תוך שימת דגש על שיטות ייצור אקולוגיות וקידום כלכלה מעגלית. לשם מחזור הקרטון, המצריך שימוש בכמויות מים נכבדות, הטמיעה אינפיניה שיטות להשבת מים בהיקף של כ- 1 מיליון מק"ב בשנה, ומשלבת מערכת קוגנרציה להמרת האנרגיה שנוצרת בתהליך הייצור לחשמל. זאת בנוסף לתרומה של הקבוצה למחזור פסולת קרטון ומניעת הטמנה בקרקע של מאות אלפי טונות פסולת מידי שנה.

לדברי ירון דור, משנה למנכ"ל קבוצת אינפיניה: "על מנת לעמוד ביעדי המחזור ולשמור על יתרון תעשייתי, ישראל חייבת לעודד רשויות מקומיות להשקיע בהפרדה במקור של פסולת קרטון, להגדיל את יעדי המיחזור של פסולת אריזות הקרטון ליעדים שמקובלים באירופה, ולעודד את שוק יצרני אריזות הקרטון בישראל לעשות שימוש בקרטון אשר מוחזר בישראל".