קולקציית האומברה החדשה של הפיל היפני

מותג הכלים התרמיים היפני "הפיל היפני", המתמחה בכלים ובקבוקים תרמיים

בעיצובים חדשניים ובעלי בידוד איכותי, משיק סדרת בקבוקים חדשה בעיצוב אומברה

מתחלף, המשלבת בין מראה עכשווי לבין שמירה על טמפרטורת המשקה לאורך זמן.

הסדרה החדשה מתאפיינת במעברים הדרגתיים ורכים בין גוונים שונים, היוצרים עומק

חזותי ונוכחות מעודכנת. בין שילובי הצבעים ניתן למצוא מעבר מורוד לסגול, מתכלת

לכחול, בגווני טורקיז משתנים מהיר לכהה, וכן מעבר מנחושת לשחור. שינויי הגוון

מתרחשים בהדרגתיות לאורך גוף הבקבוק ומעניקים לכל פריט מראה ייחודי ומובחן.

כמו יתר מוצרי המותג, גם סדרת האומברה עשויה פלדת אל חלד וכוללת בידוד ואקום

בין הדופן הפנימית לדופן החיצונית, המסייע לשמור על חום או קור המשקה למשך

שעות. המבנה התרמי מאפשר ליהנות ממשקאות בטמפרטורה יציבה לאורך היום, בבית,

במשרד, בלימודים, בנסיעות או בפעילות חוץ.

הבקבוקים מצוידים במכסה חכם לפתיחה בלחיצה ותפעול ביד אחת, נעילת ביטחון

למניעת נזילות, מעצור המונע סגירה בזמן השתייה, מערכת אוורור לשתייה נוחה ופתח

מילוי רחב. בנוסף, כוללים הבקבוקים ציפוי פנימי נוגד כתמים, המסייע בשמירה על

ניקיון גם בשימוש עם קפה או תה. הבקבוקים אינם מכילים .BPA

הסדרה מוצעת בשלושה נפחים לבחירה: 480 מ"ל, 600 מ"ל ו־950 מ"ל, ומאפשרת התאמה

לצרכים שונים לאורך היום. המחיר: 189- 239 שקלים, בהתאם לגודל.

הפיל היפני- להשיג בחנויות המטיילים המובחרות ובאתר המותג www.Zojirushi.co.il