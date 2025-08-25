'קהילילה לבן' בפרדס חנה כרכור

החגיגה שמאירה את רחובות המושבה חוזרת ובגדול! השנה מעל 60 מוקדי פעילות ברחבי פרדס חנה כרכור

28.8 החל מהשעה 18:00 – הכניסה חופשית

המועצה המקומית פרדס חנה כרכור מזמינה את הקהל הרחב לאירוע "קהילילה לבן" שיהווה את נקודת השיא ויחתום את מגוון פעילויות הקיץ שהתקיימו השנה ברחבי היישוב.

באירוע יוצעו למבקרים פעילויות ואטרקציות ייחודיות החל מיריד לילה, מסיבות רחוב, מופעים בשכונות ובעסקים המקומיים, הופעות ומוסיקה, אירועים לילדים, טברנה יוונית, פודטראקים, חנויות עם מבצעים מיוחדים, פעילות לתושבים ותיקים ולצד כל אלה גם תפילה קהילתית מרגשת להחזרת החטופים.

אתר ייעודי הוקם לאירועי "קהילילה לבן" המפרט את שלל האירועים שיתקיימו במיקומים השונים ומזמין את תושבי האזור כולו לחוויה בלתי נשכחת.

במהלך הערב תפעיל המועצה שאטלים ללא עלות שיסיעו את המבקרים בין המוקדים השונים, מידע בנושא השאטלים מעודכן גם הוא באתר האירוע.

למי: פעילות לכל הגילאים

כמה: כניסה חופשית

פרטים נוספים: כל המידע המלא ופירוט שלל האירועים, הסעות ומוקדי פעילות באתר: https://www.coing.co/Pardes_Hanna_Karkur_White_Night