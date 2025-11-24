קהילה על גלגלים יוצאת לדרך – חזון מושבה של אופניים

ראש המועצה יוני חכימי ומ"מ וסגנו עו"ד אייל כגן הציגו בפני עשרות רוכבים ורוכבות את החזון לעתיד הרכיבה ביישוב בדרך לקידום תוכנית אב לאופניים, כך שכל תושבת ותושב יוכלו להשתמש באופניים ככלי תחבורה נוח וייעל לצד רכיב בטוחה מהנה ונגישה.

השבוע, התקיים בבית יד לבנים המפגש הראשון של קהילה על גלגלים, מיזם קהילתי חדש שנועד לקדם את חוויית הרכיבה בפרדס חנה-כרכור לשנים הבאות, תוך הבניית חזון עתידי.

במהלך המפגש הציגו ראש המועצה יוני חכימי ומ"מ וסגנו עו"ד אייל כגן את החזון להקמת מושבת האופניים – מהלך אסטרטגי במסגרת קידום תוכנית האב לתחום האופניים ביישוב.

למפגש הגיעו עשרות רוכבי ורוכבות אופניים ודו-גלגלי, שהביעו שביעות רצון גובהה מאוד מההליך ושיתפו בחלומות, בצרכים וברעיונות לשיפור התשתיות וחוויית הרכיבה ביישוב. במפגש השתתפו גם גורמי המועצה השונים והראל נחמני פרויקטור קהילה על גלגלים, ג’ינג’ פיה, מנהלת הקהילה, חברי הקהילה ותושבים.

ראש המועצה המקומית פרדס חנה כרכור, יוני חכימי: "זהו רגע מרגש עבורנו. פרדס חנה-כרכור צועדת לעבר עתיד תחבורתי מקיים, ירוק ובריא. יחד עם הקהילה נבנה ונחזק את הקהילה על הגלגלים ונדאג להסדרה וצמצום הפערים בנושא שבילי אופניים, כך שכל תושבת ותושב יוכלו להשתמש באופניים ככלי תחבורה נוח וייעל לצד רכיבה בטוחה, מהנה ונגישה. אני מודה למ"מ וסגני עו"ד אייל כגן ולשותפים מהקהילה על גלגלים על קידום התחום במושבה שלנו".

מ"מ וסגן ראש המועצה, עו"ד אייל כגן: "הכוח של המהלך הזה טמון בשיתוף הפעולה עם הקהילה. אנחנו לא מציגים תוכנית על הנייר, אנחנו יוצרים אותה ביחד עם הקהילה, מתוך הצרכים שעולים מהשטח, מהחלום ועד הביצוע. זהו תהליך שישפיע על פני היישוב לשנים קדימה. חשוב לי להדגיש כי החזון שלנו הוא שהמהפכה תגיע דרך הילדים ובתי הספר. ברגע שהם וההורים ירגישו שבטוח לרכב באופניים לבתי הספר זה יהיה תחילתו של השינוי. אני מודה לראש המועצה על הרוח הגבית והחשובה לנושא ולכל חברי הקהילה".

הציבור מוזמן להצטרף

קהילה על גלגלים תתכנס בארבעת המפגשים הבאים כדי להמשיך לפתח את החזון החל מהיכרות וחלימה, ועד תכנון מעשי וביצוע פרויקטים שישנו את חוויית הרכיבה במושבה.

הציבור מוזמן לחלום, לתכנן ולהיות חלק מהעשייה שמעצבת את עתיד התחבורה האישית והקהילתית בפרדס חנה-כרכור. לפרטים והרשמה: https://did.li/RpaUY