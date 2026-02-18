צורך, רצון ומוטיבציה – והרגש שבמרכז הסיפור

בשיח היומיומי אנחנו משתמשים במילים צורך, רצון ומוטיבציה כמעט כאילו הן אותו דבר. "אין לי מוטיבציה", "אני צריכה שינוי", "אני רוצה ולא מצליחה". אבל הערבוב הזה יוצר בלבול — ובעיקר תסכול, כי כשלא מבדילים בין המושגים, אנחנו מנסים לפתור בעיה אחת עם הכלי הלא נכון.

צורך, רצון ומוטיבציה אינם אותו דבר.

שלושת המונחים אומנם קשורים זה בזה, אך ההבחנה ביניהם קריטית להבנת ההתנהגות האנושית, הקושי הרגשי והיכולת לשינוי. הם פועלים משכבות שונות של הנפש, כאשר הרגש הוא החוט המחבר ביניהם.

צורך הוא מנגנון ויסות בסיסי.

הוא קשור לקיום, לביטחון, לשייכות ולאיזון רגשי, וברוב הזמן פועל בשקט — כמעט מבלי שנרגיש בו.

כאשר הצורך נענה, הוא שומר על תחושת יציבות. אך כשהוא אינו נענה, הוא מופיע כחוסר: מצוקה, אי־ שקט ודריכות פנימית, המבקשים תשומת לב.

צורך אינו שואל מה אני רוצה, אלא מה חייב להתקיים כדי שאוכל להיות.

וכשהיציבות מתערערת, הוא אינו מבקש רשות — הוא מאותת דרך הרגש.

פחד, עצב, כעס, בדידות או תסכול אינם הבעיה עצמה, אלא הסימן לכך שמשהו בסיסי יצא מאיזון, שכן הרגש אינו תוספת לסיפור אלא המנגנון שדרכו הצורך מורגש.

לכן ברוב המקרים הצורך עצמו נותר סמוי — ומה שנחווה בפועל הוא הרגש שנוצר כאשר האיזון מופר.

רצון, לעומת זאת, אינו נובע מחוסר קיומי אלא ממשמעות.

הוא קשור לזהות, לבחירה ולכיוון שאני מבקשת לעצמי.

אפשר שיהיה לי כל מה שצריך כדי לשרוד — ועדיין יופיע בי הרצון לשינוי, לביטוי ולדיוק פנימי.

רצון אינו פינוק או העדפה שטחית, אלא ביטוי של חיות.

יש רצונות עמוקים: להיות נאמנה לעצמי, לבחור אחרת, לחיות חיים שיש בהם אמת.

ולכן הרצון מתגלה דרך רגשות מסוג אחר — לא מצוקה, אלא משיכה: סקרנות, התרגשות, כמיהה ותקווה.

כאן הרגש משמש כמצפן, ולא כאזעקה.

ואז מגיעה המוטיבציה.

כאן כבר לא נשאלת השאלה מה חסר לי או מה חשוב לי, אלא האם יש בי אנרגיה רגשית לנוע עכשיו.

מוטיבציה אינה נקודת ההתחלה, אלא תוצאה.

היא נולדת מתוך המפגש בין צורך, רצון והמצב הרגשי שבו אני נמצאת ברגע נתון.

אפשר להזדקק. אפשר לרצות. ובכל זאת — לא לזוז. לא משום שחסרה משמעת ולא מתוך עצלות, אלא מתוך חסימה רגשית.

בושה, פחד מכישלון, חוסר מסוגלות או עומס רגשי יכולים לכבות מוטיבציה גם כשהכול “אמור” לעבוד.

מכאן שמוטיבציה אינה שאלה של תכונת אופי, אלא של מצב רגשי.

היא מתהווה כאשר מתקיימת הלימה בין צורך, רצון והיכולת הרגשית לשאת תנועה.

וזו אולי הנקודה החשובה ביותר:

אנחנו לא פועלים ישירות מתוך צורך, רצון או מוטיבציה — אלא מתוך רגש.

הרגש הוא החוויה הסובייקטיבית של הצורך, המצפן של הרצון, והווסת של המוטיבציה.

זו השפה שבה הגוף והנפש מספרים מה חסר, מה חשוב, והאם יש בי כרגע יכולת לפעול.

זה פשוט: כאשר הרגש מוצף — המוטיבציה נבלמת; כאשר הרגש מקבל מקום — התנועה מתאפשרת.

לכן, כשאדם אומר “אין לי מוטיבציה”, לעיתים לא מדובר בחוסר רצון, אלא בצורך שלא נענה או ברגש שלא קיבל הכרה.

וכשאנחנו שואלים את השאלות הנכונות —

לא “מה אתה צריך לעשות”, אלא “מה אתה מרגיש עכשיו” — התמונה כולה מתחילה להתבהר.

מתוך כך מתחדדת הבנה נוספת — הרגש אינו הפרעה לתהליך, אלא לב־ליבו.

והטעות הנפוצה היא לנסות “לתקן” רגשות כדי לייצר פעולה; זוהי החמצה של העיקר.

לא הרגש הוא שדורש תיקון, אלא ההקשבה אליו היא שמאפשרת התקדמות.

כי רגשות אינם הבעיה; הם המידע.

דרכם מתגלים הצרכים, מתבהרים הרצונות, ונפתחת או נחסמת התנועה.

כאשר אנחנו לומדים להקשיב לרגש, אנחנו מפסיקים לדחוף את עצמנו קדימה בכוח — ומתחילים לנוע מתוך חיבור.

וכשאנחנו מבינים זאת, השאלה משתנה.

במקום לשאול למה אין מוטיבציה, אנחנו מתחילים לשאול:

איזה צורך מבקש הכרה? איזה רצון מבקש שם? ואיזה רגש זקוק למקום כדי שהתנועה תתאפשר?

ההבחנה הזו אינה רק כלי טיפולי, אלא מפתח להבנה אנושית עמוקה.

לא כל הימנעות היא חוסר רצון, ולא כל תקיעות היא בעיית מוטיבציה.

לעיתים, כל מה שנדרש הוא לעצור — ולהקשיב למה שהרגש כבר מנסה לומר.