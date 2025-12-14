צ'ורוס אקספרס

צ'ורוס הם קינוח ספרדי/פורטוגלי קל להכנה שדורש טיגון עמוק.

הבצק הרבוך המהיר (בלי שמרים!) והציפוי המתפצח של סוכר וקינמון הופכים אותם לחגיגה מושלמת לחנוכה.

מצרכים

לבצק הרבוך (בצק פחזניות):

מים: 1 כוס

חמאה (או מחמאה/שמן קוקוס): 100 גרם

מלח: קורט קטן

קמח לבן: 1 כוס (מנופה)

ביצים: 3 יחידות גודל L

לציפוי והגשה:

סוכר לבן: 1/2 כוס

קינמון טחון: 1 כף

שמן קנולה/חמניות לטיגון: כ-3 כוסות (שמן עמוק)

רוטב שוקולד חם (אופציונלי, לטבילה)

הוראות הכנה

הכנת הבצק הרבוך (שלב החימום): בסיר בינוני, מניחים את המים, החמאה והמלח. מחממים על אש בינונית-גבוהה עד שהחמאה נמסה והתערובת מגיעה לרתיחה חזקה.

הוספת הקמח: מנמיכים מיד את האש ומוסיפים את כל כמות הקמח בבת אחת. מערבבים במהירות בכף עץ או לקקן חזק עד שכל הקמח נטמע ונוצר גוש בצק אחיד, שמתנתק מדפנות הסיר. ממשיכים "לבשל" ולערבב את הבצק במשך כדקה נוספת כדי לייבש אותו מעט.

קירור והוספת ביצים: מעבירים את הבצק לקערה ומניחים לו להתקרר מעט (כ-5 דקות). מוסיפים את הביצים, אחת אחרי השנייה, תוך ערבוב נמרץ (אפשר במיקסר עם וו גיטרה או בכף עץ). חשוב להוסיף את הביצה הבאה רק אחרי שהקודמת נטמעה לחלוטין. בסוף מתקבל בצק מבריק, רך וגמיש.

הכנת הציפוי והטיגון: מערבבים יחד את הסוכר והקינמון בצלחת רחבה. מחממים שמן לטיגון עמוק בסיר.

זילוף וטיגון: מעבירים את הבצק לשק זילוף עם צנתר כוכב גדול (חיוני לקבלת הצורה הקלאסית). מזלפים רצועות צ'ורוס באורך כ-10-15 ס"מ ישירות לתוך השמן החם (אפשר לחתוך בעזרת מספריים).

טיגון: מטגנים את הצ'ורוס כ-3 דקות מכל צד, עד שהם מזהיבים היטב ומקבלים צבע חום-זהוב. מוציאים ומניחים על נייר סופג.

ציפוי והגשה: בעוד הצ'ורוס חמים, מגלגלים אותם היטב בתערובת הסוכר והקינמון. מגישים מיד, אפשר לצד רוטב שוקולד חם לטבילה.