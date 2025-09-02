פתיתים עם אפונה וגבינה צהובה: כמה טעים ככה מפתיע!

עם פתיתים רכים, אפונה מתוקה וגבינה צהובה נמסה, זו מנה שהיא חיבוק חם בצלחת. היא מושלמת לארוחת צהריים או ערב קלילה, ואין ילד (או מבוגר!) שלא יאהב אותה.

רכיבים:

1 כוס פתיתים (פתיתים בצורת אורז, פרפרים או טבעות – מה שאתם אוהבים!)

(פתיתים בצורת אורז, פרפרים או טבעות – מה שאתם אוהבים!) 1 כוס אפונה קפואה (אין צורך להפשיר!)

(אין צורך להפשיר!) 2 כוסות מים

1 כף חמאה (או מרגרינה / שמן זית, לפי העדפה)

(או מרגרינה / שמן זית, לפי העדפה) 100 גרם גבינה צהובה מגורדת (עמק, גודה, מוצרלה או כל גבינה אחרת שנמסה היטב)

(עמק, גודה, מוצרלה או כל גבינה אחרת שנמסה היטב) ½ כפית מלח (או לפי הטעם)

(או לפי הטעם) ¼ כפית פלפל שחור גרוס טרי (אופציונלי, לפי הטעם)

הוראות הכנה:

מבשלים את הפתיתים: בסיר בינוני, מביאים את שתי כוסות המים לרתיחה. מוסיפים פתיתים ומלח: מוסיפים לסיר את הפתיתים ואת המלח. מבשלים על אש בינונית-נמוכה במשך 7-10 דקות, או עד שהפתיתים רכים וכל המים נספגים. מוסיפים אפונה וחמאה: לאחר שהפתיתים התרככו, מוסיפים את האפונה הקפואה (היא תתבשל מחום הפתיתים) ואת החמאה (או המרגרינה/שמן זית). מערבבים ומכבים: מערבבים היטב עד שהחמאה נמסה. מכבים את הלהבה. משלבים גבינה ומגישים: מוסיפים את הגבינה הצהובה המגורדת לפתיתים החמים ומיד מערבבים עד שהגבינה נמסה לחלוטין ויוצרת מרקם קרמי ועשיר. טועמים ונהנים: טועמים ומתקנים תיבול עם מלח ופלפל אם צריך. מגישים חם ומהר!

בתיאבון!