דר מוחמד מרעי רופא פנימאי מומחה ממלרד חדרה של המאוחדת.
בריאות וספורט 02/09/2025

החצבת חזרה להוות איום משמעותי בישראל

מתכון פתיתים עם אפונה וגבינה
ברגע על הצלחת 02/09/2025

פתיתים עם אפונה וגבינה צהובה

מחדשים את חדרה: פרויקט "בין עיר ליער"- יוצא לדרך
חדרה מקומי נדל"ן 01/09/2025

מחדשים את חדרה: פרויקט "בין עיר

הפסולת החקלאית – מכת מדינה ואיום לאומי על ביטחון המזון
איכות סביבה 01/09/2025

הפסולת החקלאית – מכת מדינה ואיום

  1. Home
  2. ברגע על הצלחת
  3. פתיתים עם אפונה וגבינה צהובה
ברגע על הצלחת

פתיתים עם אפונה וגבינה צהובה

  • מאת מערכת השרון הצפוני
  • 02/09/2025
  • 0 תגובות
  • 152 Views
מתכון פתיתים עם אפונה וגבינה

פתיתים עם אפונה וגבינה צהובה: כמה טעים ככה מפתיע!

עם פתיתים רכים, אפונה מתוקה וגבינה צהובה נמסה, זו מנה שהיא חיבוק חם בצלחת. היא מושלמת לארוחת צהריים או ערב קלילה, ואין ילד (או מבוגר!) שלא יאהב אותה.

רכיבים:

  • 1 כוס פתיתים (פתיתים בצורת אורז, פרפרים או טבעות – מה שאתם אוהבים!)
  • 1 כוס אפונה קפואה (אין צורך להפשיר!)
  • 2 כוסות מים
  • 1 כף חמאה (או מרגרינה / שמן זית, לפי העדפה)
  • 100 גרם גבינה צהובה מגורדת (עמק, גודה, מוצרלה או כל גבינה אחרת שנמסה היטב)
  • ½ כפית מלח (או לפי הטעם)
  • ¼ כפית פלפל שחור גרוס טרי (אופציונלי, לפי הטעם)

הוראות הכנה:

  1. מבשלים את הפתיתים: בסיר בינוני, מביאים את שתי כוסות המים לרתיחה.
  2. מוסיפים פתיתים ומלח: מוסיפים לסיר את הפתיתים ואת המלח. מבשלים על אש בינונית-נמוכה במשך 7-10 דקות, או עד שהפתיתים רכים וכל המים נספגים.
  3. מוסיפים אפונה וחמאה: לאחר שהפתיתים התרככו, מוסיפים את האפונה הקפואה (היא תתבשל מחום הפתיתים) ואת החמאה (או המרגרינה/שמן זית).
  4. מערבבים ומכבים: מערבבים היטב עד שהחמאה נמסה. מכבים את הלהבה.
  5. משלבים גבינה ומגישים: מוסיפים את הגבינה הצהובה המגורדת לפתיתים החמים ומיד מערבבים עד שהגבינה נמסה לחלוטין ויוצרת מרקם קרמי ועשיר.
  6. טועמים ונהנים: טועמים ומתקנים תיבול עם מלח ופלפל אם צריך. מגישים חם ומהר!

בתיאבון!

מערכת השרון הצפוני

מערכת השרון הצפוני

About Author

יש לך מה להגיד על הכתבה? אפשר לצרף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

כתבות נוספות שיכולות לעניין אותך

1742912720.png
ברגע על הצלחת

טעים, בריא ומפנק: סלט טונה עם גרגרי חומוס שמשדרג כל ארוחה

סלט טונה עם גרגרי חומוס סלט טונה עם גרגרי חומוס הוא מנה קלה ובריאה שמתאימה לכל שעה ביום.   מרכיבים:
1742912502.png
ברגע על הצלחת

הפתרון המושלם: אורז מוקפץ עם ירקות קפואים – מתכון מהיר וזמין!

אורז מוקפץ עם ירקות קפואים מתכון קל ופשוט להכנה, מושלם לארוחה מהירה ובריאה. רכיבים: – 2 כוסות אורז מבושל –
ניתן ליצור איתנו קשר בערוצים הבאים
ליצירת קשר