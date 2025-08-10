פרס נשיא המדינה הוענק למרכז אופיר למוזיקה 2025

ראש המועצה המקומית פרדס חנה כרכור, יוני חכימי: " הזכייה באות הלכידות החברתית מבית נשיא המדינה היא הוכחה לכך שההשקעה בנוער, בקהילה ובערכים היא הדבר המשתלם ביותר. מרכז אופיר למוזיקה הוא סמל לחיבור, הכלה ותקווה. אני גאה בצוות, בחניכים ובכל מי שלוקח חלק בעשייה המרגשת הזו. נמשיך לטפח יוזמות שמחברות בין אנשים ובונות חברה חזקה ומאוחדת."

השבוע, בטקס מרגש בבית הנשיא, הוענק אות הלכידות החברתית ע"ש רס"ן גיא נזרי ז"ל למרכז "אופיר למוזיקה" הפועל תחת מחלקת הנוער באגף החינוך.

הפרס, הוענק למנהלת מחלקת הנוער, ג'ודי בנר, ולחברי המרכז, כהוקרה על עשייה חינוכית וערכית יוצאת דופן. מרכז "אופיר למוזיקה", ע״ש אופיר היקרי ז״ל. הוא הרבה יותר ממוזיקה – זהו בית אמיתי לנוער מכלל גוני החברה, מקום שבו צלילים הופכים לשפה משותפת, וכישרון הופך לגשר של חיבור, שוויון, שייכות ותקווה.

הזכייה היא תעודת כבוד למושבה כולה, לצוותים, לחניכים, לאגף החינוך, למחלקת הנוער ולכל מי שמאמין בכוח של חינוך, יצירה וקהילה.

מרכז אופיר למוזיקה הוקם במימון המשפחה וגיוס המונים, במרכז הנוער בני ברית, הסמוך לבית הספר מרחבים שבפרדס חנה (רחוב פדויים 6). ד"ר אופיר היקרי – סימון (41) היה רופא כירורג ביחידה לכירורגיית חזה בבית החולים 'קפלן'. אופיר נהרג בשנת 2018 בתאונת דרכים קטלנית בדרכו לבית החולים כאשר משאית פגעה באופנוע עליו הוא רכב. אופיר הותיר אחריו אישה וארבעה ילדים. אופיר גדל והתחנך בכרכור, למד בחקלאי פרדס חנה, רקד ב- "הורה פרדס חנה כרכור", בשירותו הצבאי שירת כחובש קרבי ומפקד בגדוד "שמשון" ובמילואים כקצין רפואה ופלה"ק 205 "אופיר". אופיר אהב לנגן ולשיר ומכאן החיבור הגדול בתרומת משפחתו למרכז המוסיקה. מנגינת חייו של אופיר תשמע לעד.

מרכז המוזיקה והתרבות כולל חדר חזרות מאובזר ואולפן הקלטות להרכבי מוזיקה שמשמש את מגוון הגילאים. לצד זאת המרכז משמש כמקום לימוד לכלי נגינה בכלים שונים, פיתוח קול, עיבוד, הפקה והלחנה וישמש בין השאר כמרכז המכשיר הרכבים מקצועיים לטקסים ביישוב והופעות ארציות.