ריזוטו ירקות מהיר: מתכון בסיסי ומנצח
ברגע על הצלחת 08/10/2025

ריזוטו פשוט עם ירקות: הארוחה המפנקת

שגרה עם משמעות: איך ערכים חיוביים יכולים לשפר את חיינו
מרחב משפחתי 08/10/2025

שגרה עם משמעות: איך ערכים חיוביים

1754864699.png
AI לעסקים - לתרגל ובקלות! 08/10/2025

פרסום מקומי

100 עצים ניטעו ע"י קהילת ביה"ס שדות.
חברה וקהילה חינוך פרדס חנה כרכור 08/10/2025

100 עצים ניטעו ע"י קהילת ביה"ס

  1. Home
  2. פרדס חנה כרכור
  3. פרללו מרקט – שוק קונספט חדש בפרדס חנה כרכור
פרדס חנה כרכור תרבות ופנאי

פרללו מרקט – שוק קונספט חדש בפרדס חנה כרכור

  • מאת מערכת השרון הצפוני
  • 08/10/2025
  • 0 תגובות
  • 66 Views
שוק קונספט חדש בפרדס חנה כרכור 'פרללו מרקט'
שוק קונספט חדש בפרדס חנה כרכור 'פרללו מרקט'

שישי | 10.10 | חול המועד סוכות | 10:00–15:00 | מתחם אורוות האמנים, פרדס חנה.

מתחם אורוות האמנים המושך אליו אלפי מבקרים, משפחות, בליינים וחובבי אמנות מכל רחבי הארץ , מתחדש בשוק קונספט חדש שמציע חגיגה של טעם, מוסיקה, אמנות ויצירה מקומית.

במרקט הקרוב יחכו למבקרים דוכני אמנות, תכשיטים בעבודת יד, קרמיקה, טקסטיל מעוצב, נרות טבעיים, יצירה בעץ ובגדים לצד אוכל דרוזי, מאפים, קובנה ביתית, פירות וירקות טריים, ובר פתוח עם מוזיקה ודי־ג׳יי באווירה מושלמת של חול המועד.

המרקט יפעל במתכונת פופ אפ בימי חמישי בערב ושישי בוקר בתאריכים שיפורסמו מראש.

השוק מציע חיבור קסום בין אמנות, אוכל, טבע וקהילה והוא חיבור טבעי למתחם אורוות האמנים הצבעוני הכולל מעל 100 בתי עסק ובתוכם גלריות ואמנים, בתי קפה, מסעדות וקולינריה מגוונת, חנויות ייחודיות, תכשיטים, קעקועים, מתחם וולנס, מיסטיקה, ברים ומקומות בילוי.

הכניסה חופשית.

בוויז: מתחם אורוות האמנים, פרדס חנה כרכור

יום שישי ה- 10.10 בין השעות  10:00–15:00

מערכת השרון הצפוני

מערכת השרון הצפוני

About Author

יש לך מה להגיד על הכתבה? אפשר לצרף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

כתבות נוספות שיכולות לעניין אותך

חנה סהר (12)
תרבות ופנאי

פארק תעשייה קיסריה – עסקים ואומנות

מבנה החממה הטכנולוגיה בחברת נילסן יארח את "לילות ושמשות" - תערוכת צילום של האמנית חנה סהר
שמים אדומים גינץ קרדיט אבשלום לוי (2)
תרבות ופנאי

להקת המחול קמע – שתי יצירות בהופעה אחת

תתארח ב-19.3 בהיכל התרבות אור עקיבא במופע מיוחד בו מארח המנהל האומנותי, תמיר גינץ, את איציק גלילי
ניתן ליצור איתנו קשר בערוצים הבאים
ליצירת קשר