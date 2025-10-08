פרללו מרקט – שוק קונספט חדש בפרדס חנה כרכור
שישי | 10.10 | חול המועד סוכות | 10:00–15:00 | מתחם אורוות האמנים, פרדס חנה.
מתחם אורוות האמנים המושך אליו אלפי מבקרים, משפחות, בליינים וחובבי אמנות מכל רחבי הארץ , מתחדש בשוק קונספט חדש שמציע חגיגה של טעם, מוסיקה, אמנות ויצירה מקומית.
במרקט הקרוב יחכו למבקרים דוכני אמנות, תכשיטים בעבודת יד, קרמיקה, טקסטיל מעוצב, נרות טבעיים, יצירה בעץ ובגדים לצד אוכל דרוזי, מאפים, קובנה ביתית, פירות וירקות טריים, ובר פתוח עם מוזיקה ודי־ג׳יי באווירה מושלמת של חול המועד.
המרקט יפעל במתכונת פופ אפ בימי חמישי בערב ושישי בוקר בתאריכים שיפורסמו מראש.
השוק מציע חיבור קסום בין אמנות, אוכל, טבע וקהילה והוא חיבור טבעי למתחם אורוות האמנים הצבעוני הכולל מעל 100 בתי עסק ובתוכם גלריות ואמנים, בתי קפה, מסעדות וקולינריה מגוונת, חנויות ייחודיות, תכשיטים, קעקועים, מתחם וולנס, מיסטיקה, ברים ומקומות בילוי.
הכניסה חופשית.
בוויז: מתחם אורוות האמנים, פרדס חנה כרכור
יום שישי ה- 10.10 בין השעות 10:00–15:00