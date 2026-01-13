כדורי אנרגיה: תמרים, אגוזים ושיבולת שועל
פרלה- חנות יד שניה בקיבוץ ברקאי

  13/01/2026
פרלה – חנות יד שנייה בקיבוץ ברקאי

גילינו פנינה בקיבוץ ברקאי: פרלה – חנות יד שנייה עם נשמה

יש מקומות שלא רק מוכרים מוצרים, אלא מספרים סיפור. כזה הוא פרלה – חנות יד שנייה בקיבוץ ברקאי, שמצליחה להפוך קנייה פשוטה לחוויה של ממש. בשישי האחרון החלטנו לעצור שם, ומיד הבנו שמדובר במשהו מיוחד.

כבר בכניסה לחנות הרגשנו את האווירה החמימה. לא מדובר בעוד חנות יד שנייה עמוסה ומבולגנת, אלא במרחב נעים ומסודר, שבו כל פריט נבחר בקפידה. בגדים איכותיים, תיקים עם אופי, פריטי עיצוב לבית שמוסיפים טאץ' אישי – הכול מוצג בצורה שמזמינה לגעת, להסתכל, ולדמיין איך זה משתלב בחיים שלנו.

WhatsAppImage2023-11-27at12.45.271-1920w פרלה- חנות יד שניה בקיבוץ ברקאי
תקליטים מעולים נוסטלגיה במיטבה – צילום: אוסף עצמי

מי עומדת מאחורי הקסם? איילת.

איילת, בעלת החנות, קיבלה אותנו בחיוך גדול ובגישה שמרגישה כמו מפגש עם חברה ותיקה. היא סיפרה לנו על הרעיון שמאחורי פרלה: לאפשר לאנשים ליהנות ממוצרים איכותיים במחירים נגישים, תוך שמירה על ערכי קיימות והפחתת בזבוז. "כל פריט כאן עבר סינון קפדני," היא אומרת, "אני בוחרת דברים שאני בעצמי הייתי שמחה לקנות."

השיחה איתה הייתה לא פחות מעניינת מהחנות עצמה. איילת רואה בפריטים סיפורים שמחכים להמשיך את המסע שלהם. היא מאמינה שיד שנייה זו לא רק קנייה חכמה, אלא גם דרך לחבר בין אנשים, בין תקופות, ובין סגנונות.

מה מצאנו שם?

בזמן הסיור שלנו גילינו שמלה קלאסית במצב מושלם, כלי מטבח עם ניחוח נוסטלגי, ואפילו פריטי וינטג' נדירים. המחירים? בדיוק כמו שצריך – נגישים ושפויים. זה המקום שבו אפשר להתחדש בלי להרגיש שמוציאים הון, ובו זמנית לעשות משהו טוב לסביבה.

WhatsAppImage2023-12-03at14.07.382-עותק-1920w פרלה- חנות יד שניה בקיבוץ ברקאי
ביגוד, פריטי אופנה ווינטג'. צילום: אוסף פרטי

למה זה שונה?

אווירה אישית וחמה – בזכות איילת והגישה שלה
מבחר איכותי ומסודר – כל פריט נראה כמו נבחר באהבה
תרומה לקיימות – כי יד שנייה היא בחירה ירוקה

מתי להגיע?

החנות פתוחה רק בשישי ושבת בין 11:00 ל-13:00, ובימים גשומים היא סגורה. זה הופך את הביקור למיוחד – כמו סוד קטן ששווה לגלות.

📍 קיבוץ ברקאי
🌐 לאתר החנות
📱 עמוד הפייסבוק

