פרדס חנה כרכור על מפת התיירות

יריד התיירות IMTM הוא האירוע המרכזי והמשמעותי ביותר של תעשיית התיירות בישראל, המתקיים בגני התערוכה בתל אביב, המועצה המקומית פרדס חנה כרכור ותיירני המושבה לקחו חלק ביריד והציגו את הקסם הייחודי של המושבה.

במסגרת היריד הציגה המועצה את נכסי התיירות הייחודיים שבתחומה, לצד יוזמות חדשות לפיתוח ענף התיירות המקומי, במטרה לחזק את מעמדה של פרדס חנה כרכור כיעד תיירותי אטרקטיבי ומוביל. הדוכן שהקימה המועצה הציע למבקרים היכרות עם אתרים היסטוריים, מסלולי טיול, פעילויות פנאי ותרבות, קולינריה ועוד. המבקרים בדוכן התרשמו רבות מהיצע, הייחודיות והאירועים התרבותיים הרבים המתקיימים לאורך כל השנה.

קידום תחום התיירות והפיתוח העסקי של העסקים ביישוב הם חלק ממהלך כולל שמובילים ראש המועצה, יוני חכימי, וממלא מקומו וסגנו, עו״ד אייל כגן. בחודשים האחרונים הושקעו משאבים רבים בקידום התחום, ובמסגרת זו יושק ממש בקרוב אתר תיירות חדש למושבה. רגע לפני העלייה לאוויר, אנו מזמינים אתכם ואתכן בעלי ובעלות עסקים בתחומי הקולינריה, האירוח, הסדנאות, האטרקציות והאמנות להצטרף ללא עלות לאתר התיירות, ולהיחשף בפני מבקרים מהארץ ומהעולם. ההצטרפות בפשטות ובחינם https://did.li/SG9rl :

ראש המועצה המקומית פרדס חנה כרכור, יוני חכימי: "פרדס חנה כרכור היא מושבה מיוחדת במינה, אין ישוב דומה לנו בכל הארץ. היישוב מתאפיין בשילוב ייחודי של קהילות מגוונות ואופי מקומי יוצא דופן בקנה מידה ארצי. חיזוק תחום התיירות באמצעות יריד התיירות ויוזמות נוספות יתרום לקידום העסקים והתיירנים המקומיים, ויאפשר חשיפה רחבה לייחודיות של המושבה. אני מזמין את הציבור הרחב להגיע, להכיר ולחוות את פרדס חנה כרכור, אני מודה למ"מ וסגני עו"ד אייל כגן המוביל את תחום התיירות ביד רמה."

עו"ד אייל כגן, מ"מ וסגן ראש המועצה המחזיק בתיק התיירות: "פרדס חנה כרכור זה הדבר האמיתי! אנחנו רואים גם בתקשורת ובטח בתנועת המבקרים ליישוב את התשוקה והעניין ההולכים וגוברים במושבה שלנו. פרדס חנה־כרכור היא מקום צבעוני, מושך וחי, עם סצנה ייחודית וקהילתיות שאין שני לה. זהו המקום האמיתי, האותנטי – ואת הסיפור הזה אנחנו מביאים ומציגים ביריד התיירות הבין־לאומי. לצד זאת, אנחנו ממשיכים לפתח ולקדם מגוון רחב של תכניות ויוזמות, מתוך ראייה ארוכת טווח. היום אנחנו כבר נהנים מפריחה של זרעים שנזרעו לפני שנים רבות, תוצאה של חזון, אמונה והבנה עמוקה של המושבה שלנו ושל הפוטנציאל הגדול הטמון בה.