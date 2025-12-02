פעילות מקיפה לחיזוק המוגנות והתמודדות עם התנהגויות סיכון בבתי הספר בחדרה

הרשות לביטחון קהילתי בעיריית חדרה פתחה השבוע סדרת סדנאות תהליכיות בבתי הספר העל־יסודיים, בשיתוף מחלקת נוער, צעירים והתמכרויות באגף הרווחה והשירותים החברתיים. הסדנאות עוסקות בנושאים מרכזיים מחיי היומיום של בני הנוער, בהם התנהגויות סיכון, מיניות בריאה, שימוש נכון ובטוח ברשתות החברתיות, התמכרויות, וגיל האחריות הפלילית והשלכותיו. את המפגשים הובילו עו”סית יובל גבאי ושוטר מחלק נוער (בדימוס) בני פדרו, שעוררו שיח פתוח ומשמעותי וחיזקו את המודעות של התלמידים להתנהלות אחראית ומוגנת.

במקביל, התקיימה פגישה עם נציגי הנהגת ההורים העירונית, יחד עם מנהלת הרשות לביטחון קהילתי דבורה תותיאן עמר ומנהלת מחלקת נוער, צעירים והתמכרויות עו״ס חנה בריהון. בפגישה גובשה תוכנית עבודה עירונית משותפת להתמודדות עם תופעת האלימות, לחיזוק תחושת המוגנות ולשיתוף פעולה הדוק בין בתי הספר, ההורים והקהילה.

חיזוק השותפות עם ההורים בא לידי ביטוי גם בהקמת סיירת ההורים בשכונת עין הים. מדובר על יוזמה של תושבי השכונה, בליווי והכשרה של הרשות לביטחון קהילתי בעיריית חדרה. השבוע החלה ההכשרה לסיירת, ובה כשלושים מתנדבים לקחו חלק במפגש ראשון שעסק בהיכרות עם התנהגויות סיכון של בני נוער, כלים להתמודדות בשטח ושיח מיטבי ומכבד עם בני נוער. את ההדרכה העביר ד״ר אורי אילני גדס, והסיירת תפעל מתוך מטרה ליצור נוכחות בוגרת, קשובה ואכפתית במרחב הציבורי, להפחית מצבי סיכון, לתת מענה מיידי בעת הצורך ולחזק את תחושת הביטחון של בני הנוער וההורים.

מנהלת הרשות לביטחון קהילתי, דבורה תותיאן עמר: “אנו פועלים מדי יום כדי לייצר סביבת חיים בטוחה עבור בני הנוער. הסדנאות מאפשרות שיח אמיתי על אתגרים שהם פוגשים בשגרה, ומעניקות כלים להתמודדות. השותפות עם ההורים ועם צוותי החינוך היא כוח משמעותי לחיזוק תחושת הביטחון של התלמידים”.

ראש העיר, ניר בן חיים: “ההתמודדויות של בני הנוער היום מורכבות מאוד, ולכן אנו משקיעים משאבים גדולים בפעילות של הרשות לביטחון קהילתי, באגף הרווחה ובמערכת החינוך. החיבור בין אנשי המקצוע, צוותי החינוך וההורים הוא תנאי ליצירת סביבה בטוחה ותומכת. נמשיך לפעול מתוך אחריות מלאה למען הילדים והנוער של חדרה”.

הפעילויות לחיזוק המוגנות יימשכו לאורך השנה, ויכללו תהליכים חינוכיים, הרצאות, ליווי לבתי הספר ושיתופי פעולה נוספים עם הקהילה.