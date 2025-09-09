לנה פיזמן - פיזיותרפיסטית בכירה מאוחדת מחוז צפון.
אוכל מקומי תרבות ופנאי

פסטיבל היין ה-4 זכרון יעקב – 11.9.2025

  • 09/09/2025
Thmb689c572f0d921574338001

זה קורה בחמישי הקרוב!

חגיגה של יין, אווירה טובה ומוזיקה משובחת – פסטיבל היין הרביעי של זכרון יעקב חוזר!

תתכוננו לערב שכולו הנאה צרופה,

חמישי בערב, 11.9.2025, בגן טיול, רח' הנדיב 1, זכרון יעקב, הופך הרחוב הראשי בזכרון יעקב למתחם של טעימות משגעות, הופעות חיות וחוויות בלתי נשכחות.

מה מחכה לכם?

  • יינות מובחרים: יקבים מובילים מהארץ והעולם יציגו את מיטב התוצרת שלהם, עם מבחר עשיר של יינות אדומים, לבנים, רוזה ומבעבעים. זאת ההזדמנות המושלמת לגלות טעמים חדשים ולמצוא את היין האהוב הבא שלכם.
  • הופעות מוזיקליות: הופעות חיות ילוו את הערב ויכניסו אתכם לאווירה נכונה. תיהנו ממוזיקה טובה שתתאים בדיוק לכוס יין ביד.
  • קולינריה משובחת: דוכני אוכל מפנקים יעמדו לרשותכם עם מגוון רחב של מנות, נשנושים וקינוחים שישתלבו בצורה מושלמת עם היין.
  • אווירה קסומה: הרחוב המפורסם של זכרון יעקב יהפוך לחגיגה צבעונית של אנשים, טעמים וצלילים.

אל תפספסו את האירוע הכי מרים של סוף הקיץ! לרכישת כרטיסים ופרטים נוספים: https://zamarin.smarticket.co.il/פסטיבל_היין_ה-4_זכרון_יעקב

