פרס נשיא המדינה הוענק למרכז אופיר למוזיקה
פרדס חנה כרכור תרבות ופנאי 10/08/2025

פרס נשיא המדינה הוענק למרכז אופיר

הרגעים הקטנים שהופכים לזיכרונות גדולים
מרחב משפחתי 10/08/2025

רגעים קטנים, אושר גדול: ניתוח הרגע

1753739399.png
AI לעסקים - לתרגל ובקלות! 10/08/2025

ניהול משימות

קיש פטריות אישי
ברגע על הצלחת 10/08/2025

קיש פטריות אישי

  1. Home
  2. אוכל
  3. פסטיבל היין הרביעי של זכרון יעקב לשנת 2025 11.9.2025
אוכל

פסטיבל היין הרביעי של זכרון יעקב לשנת 2025 11.9.2025

  • מאת מערכת השרון הצפוני
  • 10/08/2025
  • 0 תגובות
  • 121 Views
פסטיבל היין בזכרון יעקב.
פסטיבל היין בזכרון יעקב. צילום: פוטו יהב

פסטיבל היין הרביעי, במושבה בה צמחה תעשיית היין הישראלית המודרנית חוזר ובגדול

חמישי 11.9.2025| 18:00 – 23:00| גן טיול, זכרון יעקב.

המועצה המקומית זכרון יעקב בשיתוף עם עמותת התיירות גדעונים ותרבות זמארין גאים להציג את פסטיבל היין של זכרון יעקב 2025

חגיגת יין עם מגוון היקבים והיינות המובילים בישראל

הפסטיבל האהוב חוזר בפעם הרביעית וכבר הפך למסורת של ממש. ערב מרגש שמפגיש את מיטב יקבי ישראל עם קהל חובבי יין, באווירה שמחה, באוויר הפתוח, עם הופעות מוזיקה חיה, ואווירה שאין שנייה לה.

כ-30 יקבים ישראליים שנבחרו בקפידה יציגו מבחר יינות איכותיים לטעימה ולרכישה במקום, בליווי הופעות מוזיקה לייב. לצד היין דוכני אוכל משובחים בתשלום שיספקו את כל מה שצריך לחוויית טעימות מושלמת

באווירה הנהדרת של גן טיול במרכז המושבה זכרון יעקב.

היקבים המשתתפים:

יקב גסקון, יקב מבצר עתלית, יקב בן עמי, איש הפסיפלורה, יקב עגור, יקב סימון, יקב גת שומרון, יקב מישאל, פסאק, יקב גבעות, יקב אפוד, יקב בן חיים, יקב טברנקל, יקב שור, יקבי כרמל, יקב בן עטר, יקב הר אודם, יקב דדה, יקב תל שיפון, יקב אייל, יקב צובה, יקב פסגות, יקב שילה, יקב עמק האלה, יקב הרצוג, יקב כמיסה, יקב כישור, יקב דלתון, יקב פסקו, יקב תשבי.

בחירת היקבים נעשתה ע"י דייויד מורגן, מנהל קבוצת יין למבינים בפייסבוק.

ראש מועצת זכרון יעקב, אלי אבוטבול: ״בזכרון יעקב, תרבות היין היא חלק מהזהות שלנו, מסורת מתחדשת שממשיכה לפרוח ולחבר בין עבר להווה. אנו גאים לארח את מיטב היקבים מרחבי הארץ, ולפתוח את שערינו לאלפי מבקרים שמגיעים ליהנות מהקסם הייחודי של המושבה. מוזמנים לקחת חלק בערב שכולו טעמים, תרבות ורוח מקומית, כאן בגן טיול, בלב זכרון יעקב".

מופעים:

הג'זלנים והעופרה- מופע ג'אז אנרגטי

אלייז'ה- להקה מקומית עם סאונד של בלוז ומוסיקת עולם

The Daytrippers במופע שירי הביטלס

לפני אחרי ובין לבין: Djמורחי, שירים את הרחבה בקצב מטורף

עלות לכרטיס: 105 ש"ח

מחיר מיוחד לתושבי זכרון יעקב: 85 ש"ח

מחיר הכרטיס כולל כוס יין איכותית (Riedel) , וטעימות יין ממגוון היקבים. באירוע יהיו גם דוכני מזון איכותיים (כשרים ובתשלום)

כל מבקר באירוע מחויב ברכישת כרטיס.

מלאי הכרטיסים מוגבללכן מומלץ להבטיח מקום מראש.

לפרטים והזמנת כרטיסים:  zamarin.org.il

האירוע נגיש. ניתן לבקש התאמות נגישות במייל: zy.tarbut@zamarin.org.il

תודה לקבוצת בראל נכסים בע"מ על מתן חסות לפסטיבל.

פסטיבל היין הרביעי של זכרון יעקב לשנת 2025

חמישי 11.9.2025| 18:00 – 23:00| גן טיול, רח' הנדיב 1, זכרון יעקב.

מערכת השרון הצפוני

מערכת השרון הצפוני

About Author

יש לך מה להגיד על הכתבה? אפשר לצרף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

כתבות נוספות שיכולות לעניין אותך

אזני המן מלוחות
אוכל

אוזני המן מלוחות במילוי גבינות

מתכון מיוחד, שבשינוי צורה מאוזן המן למאפה מתאים לא רק לפורים. קל ופשוט להכנה
קונדיטוריית שמו, עוגת גזר ותבלינים, צילום דן לב (custom) (custom)
אוכל

עוגת גזר ותבלינים

עוגת בריאות כשרה לפסח בעלת טעם ומרקם מעודן
ניתן ליצור איתנו קשר בערוצים הבאים
ליצירת קשר