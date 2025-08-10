פסטיבל היין הרביעי של זכרון יעקב לשנת 2025 11.9.2025

פסטיבל היין הרביעי, במושבה בה צמחה תעשיית היין הישראלית המודרנית חוזר ובגדול

חמישי 11.9.2025| 18:00 – 23:00| גן טיול, זכרון יעקב.

המועצה המקומית זכרון יעקב בשיתוף עם עמותת התיירות גדעונים ותרבות זמארין גאים להציג את פסטיבל היין של זכרון יעקב 2025

חגיגת יין עם מגוון היקבים והיינות המובילים בישראל

הפסטיבל האהוב חוזר בפעם הרביעית וכבר הפך למסורת של ממש. ערב מרגש שמפגיש את מיטב יקבי ישראל עם קהל חובבי יין, באווירה שמחה, באוויר הפתוח, עם הופעות מוזיקה חיה, ואווירה שאין שנייה לה.

כ-30 יקבים ישראליים שנבחרו בקפידה יציגו מבחר יינות איכותיים לטעימה ולרכישה במקום, בליווי הופעות מוזיקה לייב. לצד היין דוכני אוכל משובחים בתשלום שיספקו את כל מה שצריך לחוויית טעימות מושלמת

באווירה הנהדרת של גן טיול במרכז המושבה זכרון יעקב.

היקבים המשתתפים:

יקב גסקון, יקב מבצר עתלית, יקב בן עמי, איש הפסיפלורה, יקב עגור, יקב סימון, יקב גת שומרון, יקב מישאל, פסאק, יקב גבעות, יקב אפוד, יקב בן חיים, יקב טברנקל, יקב שור, יקבי כרמל, יקב בן עטר, יקב הר אודם, יקב דדה, יקב תל שיפון, יקב אייל, יקב צובה, יקב פסגות, יקב שילה, יקב עמק האלה, יקב הרצוג, יקב כמיסה, יקב כישור, יקב דלתון, יקב פסקו, יקב תשבי.

בחירת היקבים נעשתה ע"י דייויד מורגן, מנהל קבוצת יין למבינים בפייסבוק.

ראש מועצת זכרון יעקב, אלי אבוטבול: ״בזכרון יעקב, תרבות היין היא חלק מהזהות שלנו, מסורת מתחדשת שממשיכה לפרוח ולחבר בין עבר להווה. אנו גאים לארח את מיטב היקבים מרחבי הארץ, ולפתוח את שערינו לאלפי מבקרים שמגיעים ליהנות מהקסם הייחודי של המושבה. מוזמנים לקחת חלק בערב שכולו טעמים, תרבות ורוח מקומית, כאן בגן טיול, בלב זכרון יעקב".

מופעים:

הג'זלנים והעופרה- מופע ג'אז אנרגטי

אלייז'ה- להקה מקומית עם סאונד של בלוז ומוסיקת עולם

The Daytrippers במופע שירי הביטלס

לפני אחרי ובין לבין: Djמורחי, שירים את הרחבה בקצב מטורף

עלות לכרטיס: 105 ש"ח

מחיר מיוחד לתושבי זכרון יעקב: 85 ש"ח

מחיר הכרטיס כולל כוס יין איכותית (Riedel) , וטעימות יין ממגוון היקבים. באירוע יהיו גם דוכני מזון איכותיים (כשרים ובתשלום)

כל מבקר באירוע מחויב ברכישת כרטיס.

מלאי הכרטיסים מוגבל, לכן מומלץ להבטיח מקום מראש.

לפרטים והזמנת כרטיסים: zamarin.org.il

האירוע נגיש. ניתן לבקש התאמות נגישות במייל: zy.tarbut@zamarin.org.il

תודה לקבוצת בראל נכסים בע"מ על מתן חסות לפסטיבל.

פסטיבל היין הרביעי של זכרון יעקב לשנת 2025

חמישי 11.9.2025| 18:00 – 23:00| גן טיול, רח' הנדיב 1, זכרון יעקב.