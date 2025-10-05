פסטיבל האמנות מתחת לפנס 2025

פסטיבל "מתחת לפנס" ה-12 יוצא לדרך בחול המועד סוכות, ומציע בגבעת חביבה מפגש יוצא דופן של מוזיקה מהשורה הראשונה, מייצגים עכשוויים ושיח ישראלי-משותף.

גבעת חביבה, חול המועד סוכות 2025 – המועצה האזורית מנשה וגבעת חביבה מזמינים את הקהל לפסטיבל "מתחת לפנס" ה-12, שייערך בין ה-8 ל-9 באוקטובר. הפסטיבל, שהפך זה מכבר למוקד משיכה לאלפי אנשים, חוזר השנה עם תמה מרכזית חריפה: בחינת ה**"טירוף שהופך לנורמה"** במציאות הישראלית.

במשך למעלה מעשור, "מתחת לפנס" הוא המקום שבו האמנות פוגשת את הקהל בפורמט בלתי אמצעי – תחת אורות הפנסים, על הדשאים הפתוחים ובאווירה חגיגית של "יחד". הפסטיבל, שצמח מתוך שיתוף פעולה בין המועצה האזורית מנשה וגבעת חביבה (המרכז לחברה משותפת), מהווה עוגן תרבותי-חברתי ייחודי באזור.

אז מה מצפה לכם?

להקות "Balkan Beat "Box ו"הדג נחש", ולילדים "מוסיקה אורגנית" ואנסמבל "אקוט"



מיצגי אמנות מקוריים מתחת לאור הפנסים.

מופעי תיאטרון רחוב, תנועה ומחול

תערוכות אמנות: 'שורשים – פואד אגבאריה בתערוכת יחיד' – בגלריה גבעת חביבה לאמנות. בנוסף – תערוכת צילום של תוכנית 'בעיניים אחרות' בה תהיה הזדמנות לשוחח עם האומנים הצעירים. יהודים וערבים שמציגים את עבודותיהם.

דוכני אוכל ושתיה מגוונים.

אווירה ייחודית של אמנות איכותית, דשאים פתוחים וחגיגה של 'יחד'.

אמנים משתתפים:

עבודות האמנות בפסטיבל מוצגות על ידי האמניות והאמנים –

עמית כבסה, גבע אלון, אולפן למחול מנשה, ישראל נטע, ליאן שרקייה, דריה אפרת, אביטל גבע, רוני פיקסלר, רותם שרף, פואד אגבאריה, איציק אילוז, ודים נמירובסקי, יוס שטייבל, אמני בית הספר לקרמיקה גבעת חביבה, אמניות הסדנה להדפס גבעת חביבה, הדס אלמגור, תיאטרון לאלתר, ג'ולי אבישר, טל אלון, קובי גרוסמן ולאה חממי, עינב יונסי, עדי צפריר, נעמי בן יוסף, תוכנית 'עיניים אחרות' באוצרות גי'נאן חלבי, מירב קינן, מורג'אן אבו דיבה, עידן גולקו, אביביה פייטן יפרח, רם שחר, סיגלית לנדאו.

לפרטים נוספים והזמנת כרטיסים: https://katzr.net/798284

הפסטיבל ״מתחת לפנס״ בהפקה וביוזמה של המועצה האזורית מנשה, גבעת חביבה, צוות מתחת לפנס עין שמר ובתמיכת משרד התרבות והספורט ומפעל הפיס.

מועצה אזורית מנשה, הכפרית והירוקה היא מועצה מיוחדת בהיקף העשייה התרבותית והאמנותית שבה. כמועצה מעורבת, יחד עם גבעת חביבה – המרכז לחברה משותפת. אנחנו גאים בתקופה כזו להאיר את הפנס על האמנות ועל הטוב והיפה שיש לנו להציע, ולאפשר קצת אוויר לנשימה.