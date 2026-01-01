פנקייק מלוח וגבינות

מי אמר שפנקייק חייב להיות מתוק? קבלו את הגרסה המלוחה, העשירה והממכרת: פנקייקים אווריריים במילוי גבינות שנמסות בכל ביס. מושלם ליד סלט ירקות טרי או קצת שמנת חמוצה.

מה נצטרך? (מצרכים בסיסיים שיש לכולם)

לבלילה: 1 כוס קמח, 1 כוס חלב וביצה אחת.

החגיגה של הגבינות: 100 גרם גבינת פטה מפוררת (למליחות) ו-100 גרם מוצרלה מגוררת (בשביל ה"חוטים" שנמתחים).

טיפה טעם: חצי כפית מלח.

למחבת: מעט שמן לטיגון.

איך מכינים? (צ'יק צ'ק וזה מוכן)

מערבבים: בקערה גדולה טורפים את הקמח, הביצה, החלב והמלח. מערבבים היטב עד שמתקבלת בלילה חלקה בלי גושים.

מוסיפים עניין: מקפלים פנימה בעדינות את הפטה והמוצרלה. המטרה היא שהגבינות יתפזרו בבלילה אבל לא ייעלמו לגמרי.

מחממים: משמנים קלות מחבת רחבה ומחממים על אש בינונית.

מטגנים: יוצקים פנימה מהבלילה (בערך חצי כוס לכל פנקייק). מחכים 2-3 דקות בסבלנות עד שהפנקייק מתייצב ומתחילות להופיע בועות קטנות.

הופכים: כשהצד התחתון זהוב ויפה, הופכים בזהירות ומטגנים עוד כ-2 דקות עד שהפנקייק שחום ופריך משני הצדדים.

מגישים: מוציאים מהמחבת ואוכלים מיד כשהגבינה עדיין חמה ונמתחת.

טיפ קטן: אפשר להוסיף לבלילה גם קצת עירית קצוצה או בצל ירוק לשדרוג הטעם והצבע!