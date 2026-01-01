פנקייק מלוח וגבינות
מי אמר שפנקייק חייב להיות מתוק? קבלו את הגרסה המלוחה, העשירה והממכרת: פנקייקים אווריריים במילוי גבינות שנמסות בכל ביס. מושלם ליד סלט ירקות טרי או קצת שמנת חמוצה.
מה נצטרך? (מצרכים בסיסיים שיש לכולם)
לבלילה: 1 כוס קמח, 1 כוס חלב וביצה אחת.
החגיגה של הגבינות: 100 גרם גבינת פטה מפוררת (למליחות) ו-100 גרם מוצרלה מגוררת (בשביל ה"חוטים" שנמתחים).
טיפה טעם: חצי כפית מלח.
למחבת: מעט שמן לטיגון.
איך מכינים? (צ'יק צ'ק וזה מוכן)
מערבבים: בקערה גדולה טורפים את הקמח, הביצה, החלב והמלח. מערבבים היטב עד שמתקבלת בלילה חלקה בלי גושים.
מוסיפים עניין: מקפלים פנימה בעדינות את הפטה והמוצרלה. המטרה היא שהגבינות יתפזרו בבלילה אבל לא ייעלמו לגמרי.
מחממים: משמנים קלות מחבת רחבה ומחממים על אש בינונית.
מטגנים: יוצקים פנימה מהבלילה (בערך חצי כוס לכל פנקייק). מחכים 2-3 דקות בסבלנות עד שהפנקייק מתייצב ומתחילות להופיע בועות קטנות.
הופכים: כשהצד התחתון זהוב ויפה, הופכים בזהירות ומטגנים עוד כ-2 דקות עד שהפנקייק שחום ופריך משני הצדדים.
מגישים: מוציאים מהמחבת ואוכלים מיד כשהגבינה עדיין חמה ונמתחת.
טיפ קטן: אפשר להוסיף לבלילה גם קצת עירית קצוצה או בצל ירוק לשדרוג הטעם והצבע!