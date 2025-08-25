פיצה מטורטיה
25/08/2025

פיצה טורטייה אקספרס: ארוחת ערב מהירה,

ברגע על הצלחת

פיצה טורטייה אקספרס: ארוחת ערב מהירה, טעימה וקריספית!

  • 25/08/2025
פיצה מטורטיה

רוצים ליהנות מפיצה חמה ופריכה בלי לחכות שהבצק יתפח? קבלו את המתכון לפיצה טורטייה אקספרס – הפתרון המושלם כשהרעב תוקף!
עם בסיס טורטייה קריספי, רוטב עשיר, גבינה נמסה ותוספות שאוהבים, הפיצה הזו תהיה מוכנה תוך דקות ספורות ותספק את חשק הפיצה שלכם ברגע. פשוט, טעים וכיף להכין!

 

רכיבים (ל-2 פיצות אישיות):

 

  • 2 טורטיות
  • ½ כוס רוטב עגבניות (רוטב פיצה מוכן, או רוטב פשוט מחית עגבניות)
  • 1 כוס גבינת מוצרלה מגוררת (או כל גבינה צהובה אחרת שאוהבים)
  • ½ כוס פטריות פרוסות (טריות או משימורים)
  • ½ כוס שימורי תירס (מסונן מנוזלים)
  • ½ כפית אורגנו יבש
  • מלח ופלפל שחור גרוס טרי לפי הטעם

כמובן שתוספות אפשר לשנות למה שאתם אוהבים!

שלבי הכנה:

  1. מכינים את התנור: חממו תנור ל-200 מעלות צלזיוס.
  2. מסדרים את הטורטיות: הניחו את הטורטיות על תבנית אפייה מרופדת בנייר אפייה.
  3. מורחים רוטב: בעזרת כף, מרחו שכבה דקה ואחידה של רוטב העגבניות על כל טורטייה, והשאירו שוליים קטנים נקיים.
  4. מוסיפים גבינה ותוספות:
    • פזרו בנדיבות גבינת מוצרלה מגוררת מעל הרוטב.
    • סדרו מעל את הפטריות הפרוסות ואת שימורי התירס.
  5. מתבלים: פזרו מעל הכל אורגנו יבש, מלח ופלפל לפי הטעם.
  6. אפייה: הכניסו את התבנית לתנור שחומם מראש ואפו במשך 10-15 דקות, או עד שהגבינה מבעבעת והטורטיות הופכות פריכות וזהובות בקצוות.
  7. הגשה: הוציאו מהתנור, חתכו למשולשים והגישו מיד חם!

בתיאבון!

