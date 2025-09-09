פיזיותרפיסטית אחת הצליחה להדליק מחדש את האור בשעות קשות

לנה פיזמן, פיזיותרפיסטית בכירה ממחוז צפון במאוחדת, הגיעה לביקור בית אצל מטופלת בשנות ה-70 לחייה שאובחנה בסרטן השד. למרות מצבה הקשה והמאתגר, מצאה פיזמן דרך להחזיר לה את התקווה, את הכוח ואת שמחת החיים עד יומה האחרון

יום אחד קיבלה לנה פיזמן, רכזת ידע ארצית בתחום הפיזיותרפיה ופיזיותרפיסטית ממחוז צפון בקופת חולים מאוחדת, פנייה לביקור בית אצל מטופלת בת 72, שהתלוננה על כאבים ברגלה. בתחילה נעזרה המטופלת בפיזיותרפיסטית פרטית, אולם בהמשך בשל הופעת כאבי גב עזים, פנתה המטופלת לצילומים אשר חשפו גרורות בעמוד השדרה כתוצאה מסרטן שד, ולמעשה הטיפול הפיזיותרפי הקלאסי חדל להועיל.

בשלב שבו פיזמן פגשה את המטופלת, חלה ירידה משמעותית בתפקודה: היא לא עזבה את הכורסה, כמעט לא דיברה, לא ישבה ליד השולחן לאכול וסבלה מחולשה קיצונית, בשל התרופות שקיבלה כחלק מהטיפול הכימותרפי. הטיפול הפיזיותרפי השיקומי הקלאסי לא התאים יותר למצבה, אך פיזמן לא ויתרה.

במפגש הראשון בין השתיים, פיזמן בעיקר הקשיבה למטופלת שהביעה תסכול עמוק ממצבה. הן הגדירו ביחד שלושה יעדים: ארוחה אחת ביום ליד השולחן, הליכה לשירותים המרוחקים יותר בבית ותרגיל נשימה אחד.

כעבור שבועיים חל שיפור ניכר. המטופלת סיפרה בהתרגשות על ארוחות הבוקר שאכלה ליד השולחן. אמנם היא בחרה בארוחה הקצרה ביותר ביום, אך השינוי הטיב עימה. כמו כן, ההליכה לשירותים סייעה לה להחליף תנוחה ולהניע יותר את הגוף. התחושה שהיא כן מסוגלת לתפקד עוררה בה מוטיבציה מחדש.

לאט לאט חל שינוי מהותי, כעבור חודשיים כבר הצליחה ללכת קילומטר ביום, ובהמשך החלה בהליכות בים. היא חזרה לארח את בני המשפחה, ולשמחתה "קיבלה את חייה מחדש". המטופלת הודתה לפיזמן: "שינית לי את החיים".

יצוין כי פיזמן העניקה לה לא רק תרגול גופני, אלא גם תקווה, אמון ומסוגלות. בזכות השינוי הקטן נפתח פתח לתנועה, לשמחת חיים ולחיבור מחדש לסביבה.

למרבה הצער, כשנה לאחר תחילת הטיפול המטופלת נפטרה. עם זאת, במשך עשרה חודשים מתוך אותה שנה היא זכתה לחיות באיכות חיים שונה לחלוטין: היא יצאה מהבית, טיילה, נפגשה עם משפחתה וניהלה חיים פעילים ככל שהתאפשר במצבה המאתגר.

במהלך התקופה נרקם בין השתיים קשר אישי יוצא דופן. המטופלת עודדה את פיזמן לשקול לימודי תואר שני, ואף כיוונה אותה למסלול שהאמינה שיתאים לה. כיום פיזמן לומדת לתואר שני בדיוק על פי הנחיית המטופלת, וכך יצא ששתיהן, כל אחת בדרכה, שינו את חיי השנייה.