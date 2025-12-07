פטיסרי "לה מוזה" מציג קולקציות סופגניות בריוש

פטיסרי "לה מוזה" (Le Musée), הממוקם בלב המושבה פרדס חנה-כרכור משיק קולקציית סופגניות בריוש במהדורה מוגבלת לחנוכה

מחומרי גלם מעולים, המציגה פרופיל טעמים מתוחכם, המושפע מעולם הקינוחים העיליים:

סופגניית "פופקורן מקורמל״: ממולאת בקרם פטיסייר פופקורן, קרמל מלוח ומקושטת בפופקורן מקורמל. 20₪

סופגניית "פאי לימון" : סופגנייה מצופה סוכר, המכילה קרם לימון, קומפוט לימון ומעליה טיפת מרנג שרוף. 18₪

סופגנייה ״אקזוטית: ״ עם קרם דיפלומט נענע וקולי פסיפלורה. 18₪

סופגניית שוקולד פיסטוק: שילוב של קרם דיפלומט שוקולד וגנאש פרלינה פיסטוק. 18₪

בנוסף, ניתן למצוא טעמים מיוחדים נוספים ואת הטעמים הקלאסיים כגון : קלאסית עם ריבת תות (9 ₪), קלאסית עם גנאש ריבת חלב (10 ₪),

סופגניית גנאש ושוקולד סוכריות עם קרם דיפלומט שוקולד, ציפוי שוקולד וסוכריות (₪18).

בראש “לה מוזה” עומד אלון שאול (28), קונדיטור צעיר, יצירתי ומלא תשוקה.

לאחר שהשלים לימודי קונדיטוריה והשתלמויות מקצועיות בארץ ובחו"ל, הוא מקפיד לשמר את הגישה ה"מוזיאלית" של המקום -תפיסה שכל קינוח הוא יצירת אמנות הראויה לתצוגה.

הפטיסרי, המעודד קידום עסקים ישראלים ומשתמש בחומרי גלם איכותיים מהארץ, מזמין את הקהל לחגוג את חנוכה בסטנדרט קולינרי גבוה ובחוויית טעם בלתי נשכחת.

כל הסופגניות כשרות בהשגחת הרבנות.

לה מוזה פטיסרי (Le Musée Pâtisserie) כתובת: אחוזה 33, פרדס חנה-כרכור

טלפון להזמנות: 04-6224444 שעות פתיחה: א'-ה' 18:30–07:30 | ו' 14:00–07:30 | מוצ"ש 18:30-22:00 כשר