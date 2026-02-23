פורים 2026 בחדרה

קרנבל פורים בחדרה: בהשראת סיפורי אלף לילה ולילה

האירוע המרכזי של החג ייערך ביום שלישי, 3.3.26, החל מהשעה 10:00 במרכז העיר, שיהפוך למרחב חי של שוק אתני, דמויות, מופעי רחוב, מלאכות קדומות וסיפורים.

חוויה של שיטוט, מפגש והנאה לכל הגילאים

תושבי חדרה ייהנו השנה מעשרות אירועים לקראת חג הפורים. האירועים ייערכו בכל רחבי העיר ולכל הגילים: במרכזי הפנאי השונים של פנאי העיר, במתנ"ס גבעת אולגה, בספריות, במחלקת הנוער ובשכונות. גם תנועות הנוער יחגגו את פורים בשורה של פורימונים בכל רחבי העיר.

האירוע המרכזי השנה יהיה קרנבל פורים בהשראת סיפורי אלף לילה ולילה. בוקר משפחתי, צבעוני וחווייתי, שיזכיר את ימי שושן הבירה ותרבויות המזרח. רחובות מרכז העיר יהפכו למרחב חי של שוק אתני, דמויות, מופעי רחוב, מלאכות קדומות וסיפורים. בכל מקום סיפור, בכל סמטה חוויה. חוויה של שיטוט, מפגש והנאה לכל הגילאים.

האירוע ייערך ביום שלישי, 3.3.26, במרכז העיר (רוטשילד-הרברט סמואל) בין השעות 10:00-13:00 בהפקת אגף אתו"ס.

מה מחכה לכם באירוע המרכזי? מופעי רחוב מוזיקליים עם רקדניות, אקרובטיקה אווירית ולהקות מחול מקומיות, כרכרת שושן הבירה עם מופע מצחיק במיוחד, מופע קרקס אותנטי, פסלים חיים, מתחם קצבי ומעגל מתופפים, מתחם משחקים של פעם, דוכני אוכל ומשחק. כמובן שהכניסה חופשית. האירוע נגיש (הסדרי הנגישות המלאים מפורסמים באתר העירייה).

ראש עיריית חדרה, ניר בן חיים: "חג הפורים הוא חג של שמחה, אחדות ותקווה, חג שמזכיר לעם ישראל את כוחו להתגבר על אתגרים ולהמשיך לצמוח מתוך אמונה ואחווה.

גם השנה, כמו בכל שנה, עיריית חדרה גאה להעניק לתושבות ולתושבים מגוון רחב של אירועי פורים ססגוניים ומושקעים, שיתקיימו בכל רחבי העיר ויתאימו לכל הגילאים.

האירוע המרכזי שלנו ייערך במרכז העיר, בהשראת סיפורי ‘אלף לילה ולילה’ ושושן הבירה, יהיה חגיגה צבעונית, מרהיבה ומיוחדת לכל המשפחה. בכל שנה מחדש זה מרגש לראות את העיר כולה מתמלאת בתחפושות, בצחוק ובשמחה, ואני מזמין את כולם לבוא, לחגוג יחד וליהנות מרוח הפורים המיוחדת שמאחדת את כולנו".

