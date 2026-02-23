פורים בנמל קיסריה

קיסריה לובשת חג – חגיגות פורים ססגוניות בנמל קיסריה ובמרכזי הבילוי ביישוב:

מופעים, סדנאות, משחקים, מוזיקה חיה וסיורים מיוחדים

בחג הפורים מזמינה החברה לפיתוח קיסריה את הקהל הרחב לנמל קיסריה, לחגיגה צבעונית של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה.

הים הכחול, הבריזה הנעימה והאווירה הייחודית של הנמל יוצרים תפאורה מושלמת ליומיים של מופעים, סדנאות ומשחקים באוויר הפתוח, מול הקמרונות והנוף הקסום.

ביום שלישי, 3.3.26, בין השעות 11:00-15:00, יוכלו המבקרים להשתתף במשחק "אוצרות בנמל" – מסע מרתק משפחתי עם חידות, מפה ורמזים בעקבות המטבעות העתיקים שנמצאו בנמל.

בשעה 12:15, על גג הקמרונות, תעלה ההצגה "סיפורי פורים" של "התיאטרון שלנו" – מופע מוזיקלי סוחף, המשלב מסע חווייתי בעקבות מגילת אסתר עם חגיגת עדלאידע צבעונית. השחקנים פוגשים את דמויות המגילה, רוקדים ושרים ומזמינים את הצופים לעלות לבמה ולהפוך לחלק מההצגה.

למחרת, רביעי 4.3.26 בין השעות 11:00-14:00, יתקיימו מופעי ג'אגלינג מרהיבים על גג קמרונות הנמל, לצד סדנאות התנסות חווייתיות שבהן גם הילדים וגם ההורים יוכלו ללמוד כמה טריקים מקסימים.

ההשתתפות באירועים ללא עלות נוספת על דמי הכניסה לגן הלאומי (18 שקלים, חינם לתושבי חוף הכרמל ולמנויי המטמון).

בנוסף, בימים שלישי ורביעי בשעה 11:00, יתקיימו סדנאות ניפוח זכוכית (בתוספת תשלום) – חוויה ייחודית המשלבת אמנות והיסטוריה לכל המשפחה. במהלך ההדגמה ייחשפו המשתתפים לטכניקת ניפוח זכוכית על פי מתכון רומאי עתיק בן כ-2,000 שנה, יצפו בזכוכית הלוהטת יוצאת הישר מן הכבשן והופכת מול עיניהם לכלי מרהיב – מחזה מהפנט ועוצמתי. לצד זאת יישמעו הסברים מרתקים על תהליך היווצרות הזכוכית ועל הדרך שבה חול ים פשוט הופך ליצירת אמנות. מחיר למשתתף – 25 ₪ (מגיל 5 ומעלה).

כתמיד, מזמין נמל קיסריה את אורחיו – משפחות, ילדים וחובבי היסטוריה – לשלב בחגיגת הפורים גם ביקור מרתק במרכז המבקרים השוכן בקמרונות הנמל המשוחזרים. המרכז הייחודי משלב ממצאים ארכיאולוגיים נדירים מאוצרותיה הגנוזים של קיסריה עם מיצג ויזואלי עוצמתי, המפגיש את המבקרים עם דמותו הססגונית ורבת-העוצמה של המלך הורדוס, מייסד העיר והנמל.

מהקמרונות ניתן להמשיך אל במת המקדש, בטיפוס דרך גרם מדרגות מונומנטלי המוביל לתצפית מרהיבה על קו החוף ונופיה הקסומים של קיסריה. בהמשך מזמין הנמל לשיטוט נינוח בין גלריות ציוריות, חנויות אמנות ומזכרות ייחודיות, ולחתום את הביקור בחוויה קולינרית משובחת במתחם הפודטראקים, במסעדות ובבתי הקפה המשקיפים אל הים.

*קיום הפעילות מותנה במזג האוויר

לצד החגיגות בנמל, יתקיים גם קרנבל פורים בסי סנטר שבשכונה 13.

ביום שלישי, ה-3.3.26, בין השעות 16:00-19:00 מוזמן הקהל להפנינג פורימי צבעוני ושמח, עם דוכני איפור, עמדות צילום, סדנאות יצירה והפעלות ברוח החג. גולת הכותרת: מופע לכל המשפחה עם מירבי קצב ותנועה ו"גברת רגש", שימלאו את הבמה בבובות ענק, שירים וריקודים באווירה סוחפת וחגיגית.

הכניסה חופשית.

לפרטים נוספים: 6550*