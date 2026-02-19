פוסט טראומה בישראל: מה זה אומר ואילו זכויות אפשר לקבל מביטוח לאומי

פוסט טראומה: מה זה אומר בפועל ואילו זכויות אפשר לקבל מביטוח לאומי

פוסט טראומה, או PTSD, היא לא עוד מונח רפואי. זו תגובה נפשית לאירוע קשה או מאיים, שלפעמים ממשיכה הרבה אחרי שהאירוע נגמר. אצל חלק זה נרגע עם הזמן, אבל אצל אחרים זה נכנס לחיים, משפיע על השינה, הקריירה, זוגיות, ביטחון עצמי, והכי חשוב על התפקוד היומיומי.

איך זה נראה ביום יום

אנשים חושבים לפעמים על פוסט טראומה בתור פלאשבקים בלבד. בפועל זה יכול להיות הרבה יותר רחב.

1. מחשבות שחוזרות שוב ושוב על מה שקרה, לפעמים גם חלומות וסיוטים

2. דריכות יתר, עצבנות, קפיצות מכל רעש קטן, תחושת סכנה תמידית

3. הימנעות ממקומות או סיטואציות שמזכירים את האירוע

4. קשיי שינה, עייפות, ירידה בריכוז, קושי לעבוד

5. הסתגרות, ירידה במצב רוח, תחושת ניתוק, קושי להיות בחברה ועוד

הבעיה היא לא רק הסימפטומים עצמם, אלא איך הם משפיעים על התפקוד. מי שלא ישן כמו שצריך, או מי שנכנס לחרדה במרחב ציבורי, לא תמיד יכול להמשיך ולהתפרנס כרגיל. לפעמים זה נגמר בהיעדרויות, ירידה בהכנסה, או חוסר יכולת להתמיד בעבודה לאורך זמן.

ביטוח לאומי וזכויות למי שסובל מפוסט טראומה

ביטוח לאומי מכיר במצבים נפשיים כולל PTSD, כשהם פוגעים באופן משמעותי בתפקוד וביכולת להשתכר. הזכאות והיקף הזכויות תלויים בחומרת המצב, בתיעוד הרפואי, ובעיקר בשאלה איך זה משפיע בפועל על החיים.

קצבת נכות כללית

כשפוסט טראומה גורמת לקושי אמיתי לעבוד ולהתפרנס, אפשר להגיש תביעה לנכות כללית. התהליך כולל בדרך כלל:

1. איסוף מסמכים רפואיים: אבחנות, סיכומי טיפול, תרופות ועוד

2. הגשת תביעה לביטוח לאומי

3. זימון לוועדה רפואית לקביעת אחוזי נכות, ובהמשך בדיקת אי-כושר

4. קבלת החלטה לגבי הזכאות והיקף הקצבה

חשוב להבין: לא מספיק לכתוב PTSD. מה שמכריע זה התמונה התפקודית. מה קשה לכם לעשות, כמה זה פוגע בעבודה, ואיך זה בא לידי ביטוי לאורך זמן.

נכות מעבודה, כשזה קשור לעבודה

אם הפוסט טראומה נגרמה בגלל אירוע בעבודה, תאונה בעבודה, או אירוע אלים במסגרת העבודה, ייתכן שזה שייך למסלול של פגיעה בעבודה. זה יכול לקרות למשל אחרי תאונת דרכים במהלך עבודה, אירוע אלים במקום העבודה, או חשיפה לאירוע קשה במסגרת העבודה.

גם תאונת דרכים בדרך לעבודה או ממנה יכולה במקרים רבים להיחשב כתאונת עבודה, בהתאם לנסיבות.

לא רק קצבה: טיפול ושיקום

מעבר לכסף, במקרים מסוימים אפשר לקבל גם מעטפת שתעזור באמת להשתקם:

1. טיפולים נפשיים

2. שיקום מקצועי והכוונה תעסוקתית

3. עזרה בהתאמות להשתלבות בעבודה

4. הפניה לשירותים חברתיים ותמיכה

דוגמאות נפוצות שאני רואה

1. נפגעת אלימות במשפחה שמתחילה לסבול מסיוטים, חרדה והימנעות, ומתקשה להתמיד בעבודה

2. נפגע תאונת דרכים שלא מצליח לנהוג או לישון כמו פעם, והעבודה נפגעת

3. עובד שחווה אירוע אלים בעבודה ומאז נמצא בדריכות יתר, מתקשה לחזור לסביבה הזאת

כמה טיפים שיעשו הבדל

1. לא לחכות יותר מדי: ככל שמתחילים מוקדם יותר, כך התיעוד ברור יותר

2. תיעוד תפקודי זה המפתח: לא רק אבחנה, גם דוגמאות אמיתיות מהחיים

3. רצף טיפולי עוזר מאוד: זה מראה שהקושי עקבי ולא נקודתי

4. להתכונן לוועדה: לדבר עניינית, קצר, עם דוגמאות…

סיכום

פוסט טראומה יכולה להפוך את החיים להרבה יותר קשים, אבל יש מה לעשות ויש גם זכויות שניתן לממש. מי שמתמודד עם PTSD, או בן משפחה שמזהה את זה אצל מישהו קרוב, כדאי שיבדוק זכאות מול ביטוח לאומי, יאסוף תיעוד, ויפעל בצורה מסודרת. בהרבה מקרים זה בדיוק ההבדל בין להמשיך לשלם מחיר לבד, לבין לקבל סיוע שמגיע לפי החוק.

הכתוב אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני ואינו בא במקום חוות דעת מקצועית המותאמת לנסיבות המקרה.

בברכת בריאות טובה לכולם!

רז גלבוע, עו"ד

050-7338090