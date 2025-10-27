עסקים, קהילה והשראה יוצא לדרך בפרדס חנה כרכור

חגיגה קהילתית עסקית ייחודית "זה העסק שלנו – שבוע עסקים, קהילה והשראה", יתקיים בין התאריכים 26–30 באוקטובר 2025 בפרדס חנה כרכור במהלך השבוע יפעלו ברחבי היישוב למעלה מ-20 מוקדים של עסקים מקומיים, שיארחו הרצאות, סדנאות, סיורים, דוכנים ופעילויות השראה.

האירועים יתפרסו על פני רחבי המושבה, ויציעו במה לעסקים המקומיים וליוזמות קהילתיות מגוונות.

הכניסה לכל האירועים חופשית, אך מותנית ברישום מראש באתר: https://bizweek.org.il/

שבוע העסקים נולד מתוך רצון להאיר את העשייה הענפה של בעלי העסקים הקטנים והבינוניים ביישוב. עסקים אלו מהווים את ליבה הפועם של הכלכלה המקומית: הם יוצרים מקומות עבודה, מפתחים שירותים חדשים, תומכים בפרויקטים קהילתיים, ויוצרים את החוסן הקהילתי הייחודי ביישוב.

בעידן שבו רכישות אונליין ורשתות גדולות שולטות בשוק, השבוע הזה מבקש להזכיר את הערך האמיתי של הכלכלה המקומית. כל רכישה בעסק מקומי, קטנה כגדולה, היא הצבעה של אמון ותרומה ישירה לחיזוק הקהילה ולפיתוח היישוב שלנו. לאורך השבוע צפויים להשתתף מאות תושבים, יזמים ובעלי עסקים במגוון אירועים בתחומים של קיימות, עיצוב, קולינריה, אמנות, חינוך וחדשנות. המועצה המקומית רואה ביוזמה זו חלק מהמאמץ הכולל לחיזוק הכלכלה המקומית ולעידוד יזמות עצמאית, כחלק מתפיסה כוללת לקידום העסקים ביישוב.

ראש המועצה המקומית פרדס חנה כרכור, יוני חכימי: "שבוע העסקים הוא הזדמנות להאיר את העסקים המקומיים, את הסיפורים והאנשים שמאחורי הקלעים. כל בעל עסק ביישוב שלנו הוא שותף בבניית עתיד המושבה, בפאזל ובמרקם הייחודי ליישוב שלנו והצלחתו היא הצלחת כולנו. אנחנו גאים להיות מועצה שמעודדת, מקדמת ותומכת ביזמות מקומית לחיזוק הכלכלה המקומית. מזמין את כולם לבוא ולקחת חלק, תודה לסגני עו"ד אביעד סיני, למחלקת קידום ורישוי עסקים וכמובן לכל העסקים שלוקחים חלק".

סגן ראש המועצה ומחזיק תיק העסקים, עו"ד אביעד סיני: "שבוע העסקים הוא הרבה מעבר לאירוע, הוא זרקור לחיבור בין אנשים לעסקים ובין תושבים לקהילה. כל הרצאה, כל סיור וכל דוכן הם הזדמנות לפגוש פנים חדשות, להחליף רעיונות, ללמוד וליצור שיתופי פעולה. אני מזמין את תושבי המושבה לבוא ולקחת חלק בשבוע המרתק. תודה לכל השותפים על השבוע המרתק שיוצא לדרך".

מנהלת מחלקת קידום ורישוי עסקים, ליליאן טולדנו : ״שבוע עסקים וקהילה הוא הזדמנות מצוינת להאיר את העשייה המקומית, לחבר בין בעלי העסקים לקהילה. אנו גאים בעסקים שלנו ורואים בהם שותפים מרכזיים בצמיחה ובהתפתחות הכלכלית ביישוב.״