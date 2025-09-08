עסקים חדשים צומחים בפרדס חנה כרכור

רגע לפני חגי תשרי, צמיחה מרשימה בעסקים חדשים! עשרות עסקים חדשים נפתחו בפרדס חנה כרכור.

ראש המועצה, יוני חכימי: " ראש המועצה המקומית פרדס חנה כרכור, יוני חכימי: "אנחנו רואים בעסקים המקומיים מנוע צמיחה כלכלי וחברתי. כל עסק חדש שנפתח ביישוב שלנו הוא עוד לבנה בחוסן הקהילתי שלנו. נמשיך להשקיע ביצירת סביבה עסקית תומכת, שמזמינה הצלחה וצמיחה לעסקים המקומיים".

במהלך החודשים האחרונים בלבד נפתחו מעל 50 עסקים חדשים ברחבי היישוב, נתון שממחיש את תנופת הפיתוח הכלכלי והאמון של בעלי עסקים במושבה פרדס חנה כרכור. המועצה המקומית פועלת ליצירת סביבה עסקית תומכת, קרובה ומלווה בין השאר באמצעות מחלקת קידום ורישוי עסקים, פיתוח אזור תעשייה אילנות, קיום אירועים לחיזוק העסקים והקהילה ועוד.

פרדס חנה כרכור ממשיכה לצמוח עסקית. בחודשים האחרונים ובמיוחד בתקופה האחרונה, מורגש שינוי משמעותי בזירה העסקית המקומית: מעל 50 עסקים חדשים נפתחו רק בחודשים האחרונים, נתון מרשים שמצביע על אמון הולך וגובר מצד יזמים, סוחרים ובעלי מקצוע לבחור ביישוב כמקום פעילותם העסקית.

מחלקת רישוי וקידום עסקים במועצה המקומית מובילה את מדיניות ראש המועצה, יוני חכימי והנהלת המועצה אשר פועלת בנחישות להפוך את התהליך הבירוקרטי לפשוט ונגיש יותר, זאת תוך ליווי אישי, ייעוץ והכוונה לכל בעל עסק מתחיל או קיים. את המחלקה מובילה ליליאן נעמה טולדנו שמציינת השבוע כי: " ההישג רק ממחיש את הגישה הייחודית של רישוי וקידום עסקים במועצה. המחלקה מעניקה תמיכה, יחס אישי וליווי מקצועי לעסקים בכל שלב וצעד".

כזכור, לפני כחצי שנה פתחה המועצה את דלתות המסחר המקומי והשיקה זירת מסחר חדשה לקידום העסקים המקומיים ומגוון הטבות לתושבים. המהלך גם הוא בשיתוף מחלקת רישוי וקידום עסקים ובשיתוף פעולה עם MYSHOPS נועד לקדם את העסקים המקומיים ולספק לתושבים הזדמנות ליהנות מהטבות והנחות ברחבי המושבה. הצטרפות למערכת היא חינמית ובעלת פוטנציאל להגדיל את החשיפה וההכנסות של בעלי העסקים המקומיים ויחד עם זאת לספק מגוון הטבות והנחות לתושבי המושבה.

נכון להיום, כ- 200 עסקים כבר הצטרפו לזירה ויום-יום מצטרפים נוספים ולצד זאת מאות תושבים נרשמו לזירת המסחר. תושבי המושבה מוזמנים להוריד את האפליקציה וליהנות מהנחות והטבות רבות בעסקים מקומיים ולהינות מההטבות הייחודיות. להורדת האפליקציה >>> https://api.myshops.town/l/2hv

סגן ראש המועצה ומחזיק תיק העסקים, עו"ד אביעד סיני: "העסקים המקומיים הם הלב הפועם והקסם הייחודי של פרדס חנה כרכור. מאחורי כל עסק יש סיפור, תשוקה, ועשייה שמשפיעה על חיי הקהילה כולה. המועצה ומחלקת קידום ורישוי עסקים תמשיך לתמוך, ללוות ולעודד כל יזם ויזמת למען צמיחה משותפת שתטיב עם העסקים והקהילה כולה".