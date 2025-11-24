הדירה כבר לא מרגישה "נכון"? כך תהפכו אותה לבית שתמיד רציתם.
איכות סביבה מקומי 24/11/2025

עיריית חדרה סיכמה מבצע אכיפה לשמירה

איכות סביבה מקומי

  • מאת מערכת השרון הצפוני
  • 24/11/2025
  • 0 תגובות
  • 97 Views
במבצע משולב של סיירת האופנועים, יחידת השיטור העירוני והפיקוח העירוני טופלו מפגעים בתחומי ניקיון, בטיחות ואיכות חיים ברחבי העיר, למען תושבות ותושבי חדרה

במהלך מבצע אכיפה משולב שהתקיים בשבוע שעבר בחדרה פעלו יחד סיירת האופנועים העירונית, השיטור העירוני והפיקוח במוקדים שונים בעיר. המבצע התמקד בשמירה על הסדר והניקיון במרחב הציבורי, כחלק ממדיניות העירייה לחיזוק תחושת הביטחון ואיכות החיים של התושבים.

במסגרת הפעילות נאכפו שורה של מפגעים ועבירות, ובהם נזק שנגרם לרחוב ולתשתיות, מפגעים סביבתיים, שימוש לא חוקי בכלים דו גלגליים דוגמת רכיבה על המדרכה והרכבת אדם נוסף שאסורה על פי חוק, עישון האסור במרחב הציבורי, כלבים משוטטים והשלכת פסולת במרחב הציבורי. לצד זאת בוצעו ביקורות באתרי בנייה, במפעלי בטון, בבתים פרטיים המצויים בעיצומם של שיפוצים, במכולות מלאות וכן באירועים של שפיכת פסולת ממשאיות.

במהלך המבצע הופעלו אמצעי אכיפה וננקטו צעדים נגד עשרות הפרות חוק הפוגעות בסביבה העירונית, בניקיון הרחובות ובתחושת הסדר והביטחון במרחב הציבורי. בעירייה מדגישים כי האכיפה היא כלי שנועד לשרת את הציבור, לשמור על עיר נקייה ומסודרת ולהבטיח מרחב בטוח ונעים לכלל התושבים.

בוריס קוסינובסקי, מנהל אגף האכיפה והביטחון בעיריית חדרה אמר: ״מבצעי האכיפה מתבצעים באופן שוטף מתוך אחריות כלפי התושבות והתושבים. כאשר אנו מטפלים במפגעים, מונעים השלכת פסולת אסורה, אוכפים עישון במקומות אסורים ומטפלים בבעלי חיים משוטטים, אנחנו שומרים על המרחב הציבורי עבור כולנו. נמשיך לקיים פעולות אכיפה יזומות לצד הסברה, כדי לחזק את הסדר והניקיון בעיר למען איכות החיים.”

02bca2657b3cd479565bce7f97679e3862c846329ca19263d85f0f321f2a89d9?s=96&d=mm&r=g עיריית חדרה סיכמה מבצע אכיפה לשמירה על הסדר והניקיון במרחב הציבורי
מערכת השרון הצפוני
מערכת השרון הצפוני

מערכת השרון הצפוני

