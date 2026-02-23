עיריית חדרה השלימה הצבת 6 תחנות אוטובוס חדשות ברחבי העיר

עיריית חדרה השלימה בימים אלה את הצבתן של שש תחנות אוטובוס חדשות ומקורות ברחבי העיר, לרווחת התושבות והתושבים ובהמשך לחיזוק מערך התחבורה הציבורית ושיפור המרחב הציבורי. מדובר בתחנות מדגם חדש ובעלות מראה מודרני, אשר הוצבו במיקומים חדשים בהתאם לצורכי השטח. הפרויקט נוהל על ידי מחלקת כבישים באגף שפ"ע בעירייה, ותוקצב על ידי משרד התחבורה.

סגן ראש העיר, שלמה בוזגלו, שליווה את הפרויקט מול משרד התחבורה אמר: "שיתוף הפעולה עם משרד התחבורה מאפשר לנו לקדם פרויקטים משמעותיים בשטח ולשפר את חוויית ההמתנה והנסיעה של התושבים. הצבת התחנות החדשות היא חלק מהמחויבות שלנו למרחב ציבורי איכותי, בטוח ונגיש יותר עבור כולם".

התחנות החדשות הוצבו במיקומים הבאים: יקותיאל אדם פינת שפק, יקותיאל אדם ליד קניון הדרים, רחוב הגיבורים, רחוב יגאל ידין, רחוב מבצע יהונתן ורחוב ביאליק. בעירייה מדגישים כי כלל התחנות עומדות בתקן הנגישות ומהוות חלק מתהליך מתמשך של חידוש ושיפור השירות העירוני בכל רחבי העיר.