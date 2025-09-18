עוגת תפוחים מושלמת במחבת!

תפוחים, קינמון וארומה של אפייה ביתית. יש משהו כל כך מנחם ומחמם בחיבור הזה, והוא הופך כל מטבח למקום הכי נעים בעולם.

אבל מה קורה כשאין לנו זמן או חשק להדליק תנור, לחכות שעות ולהשתמש באינספור כלים?

בדיוק בשביל זה, יש לנו את הפתרון המושלם: עוגת תפוחים במחבת!

המתכון הזה הוא חלום שמתגשם עבור כל מי שאוהב קינוחים מהירים וטעימים.

הוא פשוט, זמין ומתאים לכל רגע – בין אם אתם רוצים לפנק את המשפחה בארוחת בוקר חגיגית של סוף שבוע,

או פשוט בא לכם משהו מתוק בלי יותר מדי מאמץ.

תערובת הביצים, הסוכר והתפוחים המגורדים יוצרת בסיס עשיר ולח, בעוד הקינמון והשמן מוסיפים ארומה ומרקם שאי אפשר לעמוד בפניו.

תוך דקות ספורות, המחבת שלכם תהפוך לאוצר של טעמים, ותשאיר אתכם עם עוגה רכה, נימוחה וריחנית שמתחסלת עוד לפני שהיא מספיקה להתקרר.

מרכיבים:

3 תפוחים בינוניים, קלופים ומגורדים

2 ביצים

1/2 כוס סוכר

1/2 כוס קמח (אפשר קמח כוסמין מלא לקבלת טעם אגוזי יותר)

1 כפית אבקת אפייה

1/2 כפית קינמון

1/4 כפית סודה לשתייה

1/4 כוס שמן

קורט מלח

הוראות הכנה: