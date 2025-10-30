עוגת שמרים מהירה
מתכון קל ומהיר לריח של חג בבית!
היי, אתם עומדים לגלות את הסוד לעוגת שמרים מופלאה, רכה, עשירה במלית, ובעיקר – קלה ומהירה להכנה!
בלי התפחות ארוכות ומייגעות, תוכלו להוציא מהתנור עוגת שמרים מושלמת שתמלא את הבית בריחות משגעים.
מושלמת לאירוח, לשבת או סתם לפינוק ליד הקפה. בואו נתחיל בקסם המהיר!
רכיבים:
לבצק השמרים המהיר:
500 גרם קמח לבן (כ-3.5 כוסות, רצוי קמח לחם או ייעודי לשמרים)
10 גרם שמרים יבשים (כ-1 כף גדושה או שקית אחת)
75 גרם סוכר (כ-1/3 כוס)
250 מ"ל מים פושרים (כ-1 כוס, חשוב שיהיו פושרים!)
50 מ"ל שמן צמחי (כ-1/4 כוס)
1 ביצה גדולה
½ כפית מלח
למלית (לבחירתכם):
מלית שוקולד/נוטלה
מלית קינמון ואגוזים
מלית פרג
לזיגוג (אופציונלי):
סירופ סוכר: ½ כוס מים + ½ כוס סוכר מורתחים יחד עד שהסוכר נמס.
שלבי הכנה:
מכינים את בסיס השמרים
בקערה גדולה (או במיקסר עם וו לישה), ערבבו יחד את המים הפושרים, השמרים והסוכר.
תנו לתערובת לעמוד במשך 5 דקות – עד שמתחילים לראות בועות קטנות, מה שמצביע על פעילות השמרים.
לשים את הבצק:
הוסיפו לקערה את הקמח, הביצה, השמן והמלח.
לשו במיקסר או בידיים במשך 8-10 דקות, עד לקבלת בצק חלק, גמיש וקצת דביק. אל תתפתו להוסיף קמח מיותר!
התפחה מהירה:
כסו את הקערה במגבת והניחו לבצק לתפוח במקום חמים למשך 30 דקות בלבד. הבצק צריך להכפיל את נפחו.
ממלאים ומגלגלים:
לאחר התפיחה, הוציאו את הבצק למשטח עבודה מקומח קלות. רדדו אותו למלבן בגודל 30X40 ס"מ (בערך).
מרחו על הבצק שכבה אחידה של המלית שבחרתם (השאירו שוליים קטנים נקיים).
גלגלו את הבצק לרולדה הדוקה לאורך הצד הארוך.
התפחה שנייה ועיצוב:
הניחו את הגליל הממולא בתבנית אינגליש קייק או תבנית עגולה משומנת.
מתפיחים שוב למשך 15-20 דקות נוספות במקום חמים.
אפייה:
חממו תנור ל-180 מעלות צלזיוס.
אופים במשך 25-30 דקות, או עד שהעוגה מזהיבה יפה מלמעלה.
זיגוג והגשה:
אם בחרתם בזיגוג (סירופ סוכר), מרחו אותו על העוגה ישר כשהיא יוצאת חמה מהתנור. זה ישמור על רכותה ויעניק לה ברק.
צננו מעט, חתכו והגישו!
בתיאבון!