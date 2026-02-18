PTSD.png
אוכל ברגע על הצלחת

עוגת סולת עם שקדים

  18/02/2026
פשוטה, ביתית וממכרת בכל פעם מחדש

יש עוגות שלא צריך אירוע מיוחד כדי להכין אותן. מספיק רצון למשהו חמים, רך ומתוק שממלא את הבית בריח טוב. עוגת הסולת הזו היא בדיוק מהסוג הזה. מתכון בסיסי בלי התחכמות, כזה שעובר מדור לדור ומשמח כל שולחן. שילוב של סולת עדינה, יוגורט שנותן רכות ושקדים שמעניקים את הטעם הנפלא שמרגישים כבר מהביס הראשון.

מרכיבים

1 כוס סולת
1 כוס סוכר
1 כוס יוגורט
חצי כוס שמן
חצי כוס שקדים קצוצים
1 כפית אבקת סודה לשתייה
חצי כפית קינמון לפי הטעם

אופן הכנה

מחממים תנור ל־180 מעלות.

בקערה גדולה מערבבים סולת, סוכר, סודה לשתייה וקינמון.

מוסיפים יוגורט ושמן ומערבבים עד שמתקבלת תערובת אחידה.

מוסיפים את השקדים הקצוצים ומערבבים שוב.

יוצקים את התערובת לתבנית משומנת ואופים כ־30 עד 40 דקות עד שהעוגה מזהיבה וקיסם יוצא יבש.

מצננים מעט לפני החיתוך ומגישים.

