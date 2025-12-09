עוגיות חמאת בוטנים מהירות

יש משהו קסום בעוגיות חמאת בוטנים – הן מתוקות, מלוחות, נמסות בפה ומשאירות טעם של עוד, והכי חשוב: הן פשוטות להכנה בטירוף! אם אתם מחפשים מתכון לעוגיות ביתיות שמצריך מינימום מרכיבים וזמן הכנה, אבל מבטיח מקסימום הנאה, הגעתם למקום הנכון. אלו העוגיות המושלמות לפינוק מהיר או כקינוח מפתיע לאורחים.

רכיבים (לכ-12-15 עוגיות):

1 כוס (כ-250 גרם) חמאת בוטנים: השתמשו בחמאת בוטנים חלקה וטבעית (ללא סוכר מוסף אם אפשר), או עם חתיכות בוטנים לתוספת קראנצ'יות.

1/2 כוס (כ-100 גרם) סוכר לבן או חום דמררה: אפשר לשלב חצי-חצי. סוכר חום יעניק טעם קרמלי עמוק יותר.

1 ביצה גדולה: בטמפרטורת החדר.

1/2 כפית תמצית וניל איכותית: לניחוח משגע.

1/2 כפית סודה לשתייה: תעזור לעוגיות להיות אווריריות ורכות.

1/4 כפית מלח ים דק: מדגיש את טעם חמאת הבוטנים ומאזן את המתיקות.

הוראות הכנה:

מחממים תנור ומרפדים: מחממים את התנור לטמפרטורה של 180 מעלות צלזיוס. מרפדים תבנית אפייה גדולה בנייר אפייה. זה ימנע הידבקות ויקל על הניקוי.

מערבבים את כל הטוב: בקערת ערבוב בינונית, משלבים את כל הרכיבים: חמאת הבוטנים, הסוכר, הביצה, תמצית הווניל, הסודה לשתייה והמלח. מערבבים היטב באמצעות מרית או כף עץ עד שמתקבלת תערובת אחידה ודמוית בצק רשימה. אין צורך במיקסר, ערבוב ידני מספיק בהחלט!

יוצרים ומסדרים: בעזרת כף, יוצרים כדורים קטנים בגודל אחיד (כגודל כדור גולף קטן). מניחים אותם במרווחים על נייר האפייה בתבנית.

החותם המיוחד: בעזרת גב של מזלג, לוחצים בעדינות על כל כדור פעמיים, ויוצרים סימן "X" קלאסי. זה לא רק ליופי, אלא גם מסייע לעוגיות להיאפות באופן אחיד.

אופים לשלמות: מכניסים את התבנית לתנור שחומם מראש ואופים במשך 10-12 דקות. העוגיות מוכנות כשהן מתייצבות בקצוות ורואים הזהבה קלה, אך עדיין רכות במרכזן. הן ימשיכו להתמצק מעט לאחר שיוצאו מהתנור.

מצננים בסבלנות: מוציאים את התבנית מהתנור ומניחים לעוגיות להתקרר לחלוטין על התבנית במשך כמה דקות, ולאחר מכן מעבירים אותן לרשת צינון. הן יהיו פריכות ומושלמות כשהן קרות.

בתיאבון! הן נהדרות לצד כוס קפה או תה, או סתם כפינוק מתוק בכל שעה.