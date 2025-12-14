Heritage Week Events at the Sites Preservation Council
תרבות ופנאי 14/12/2025

אירועי שבוע מורשת במועצה לשימור אתרים

כדורי שוקולד מטוגנים
ברגע על הצלחת 14/12/2025

כדורי שוקולד מטוגנים

צ'ורוס אקספרס
ברגע על הצלחת 14/12/2025

צ'ורוס אקספרס

מתכון טבעות תפוחי עץ מטוגנות
ברגע על הצלחת 14/12/2025

2. טבעות תפוחי עץ מטוגנות עם

  1. Home
  2. ברגע על הצלחת
  3. סופגניות מיני אקספרס – בלי שמרים
ברגע על הצלחת

סופגניות מיני אקספרס – בלי שמרים

  • מאת מערכת השרון הצפוני
  • 14/12/2025
  • 0 תגובות
  • 109 Views
סופגניות מיני אקספרס (בלי שמרים!)

המתכון המושלם למי שרוצה סופגניות חמות, רכות ואווריריות בלי להתעסק עם שמרים, לישה והתפחה ממושכת. כל העבודה נעשית בקערה אחת, והן מוכנות לטיגון תוך דקות.

מצרכים

  • קמח לבן: 1.5 כוסות

  • גבינת ריקוטה או יוגורט (רגיל/יווני): 1 כוס (250 גרם)

  • סוכר לבן: 2 כפות

  • ביצה: 1 גודל L

  • תמצית וניל: 1 כפית

  • אבקת אפייה: 1 כפית

  • סודה לשתייה: 1/2 כפית

  • מלח: קורט קטן

  • שמן קנולה/חמניות לטיגון: כ-3 כוסות (שמן עמוק)

  • אבקת סוכר: לקישוט והגשה

הוראות הכנה

ערבוב המרכיבים הרטובים: בקערה גדולה, ערבבו היטב את גבינת הריקוטה (או היוגורט), הסוכר, הביצה ותמצית הווניל עד לקבלת תערובת אחידה.

הוספת המרכיבים היבשים: בקערית נפרדת, ערבבו את הקמח, אבקת האפייה, הסודה לשתייה והמלח. הוסיפו את תערובת הקמח לקערת המרכיבים הרטובים.

גיבוש הבצק: ערבבו רק עד שכל הקמח נטמע ומתקבל בצק דביק מאוד. חשוב לא לערבב יתר על המידה, כדי שהלחמניות יישארו רכות.

חימום השמן: חממו שמן לטיגון עמוק בסיר בינוני. טמפרטורת השמן האידיאלית היא  מעלות 170-175. בדקו עם ידית של כף עץ – אם נוצרות סביבה בועות קטנות ועדינות, השמן מוכן.

טיגון הסופגניות: הרטיבו שתי כפיות מעט במים. בעזרת כפית אחת קחו מעט מהבצק (בגודל אגוז מלך) ובעזרת הכפית השנייה דחפו אותו בעדינות לתוך השמן הרותח.

הפיכה וטיגון: טגנו את הסופגניות במשך 2-3 דקות מכל צד, עד שהן מזהיבות היטב ומשחימות באופן אחיד. אל תעמיסו יותר מדי כדורים בסיר.

ספיגת שמן: הוציאו את הסופגניות בכף מחוררת והניחו על צלחת מרופדת בנייר סופג.

הגשה: המתינו דקה או שתיים. בזקו בנדיבות אבקת סוכר דרך מסננת קטנה והגישו מיד כשהן חמות וטריות.

02bca2657b3cd479565bce7f97679e3862c846329ca19263d85f0f321f2a89d9?s=96&d=mm&r=g סופגניות מיני אקספרס - בלי שמרים
מערכת השרון הצפוני
Author on this site.
מערכת השרון הצפוני

מערכת השרון הצפוני

About Author

יש לך מה להגיד על הכתבה? אפשר לצרף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

כתבות נוספות שיכולות לעניין אותך

1742912720.png
ברגע על הצלחת

טעים, בריא ומפנק: סלט טונה עם גרגרי חומוס שמשדרג כל ארוחה

סלט טונה עם גרגרי חומוס סלט טונה עם גרגרי חומוס הוא מנה קלה ובריאה שמתאימה לכל שעה ביום.   מרכיבים:
1742912502.png
ברגע על הצלחת

הפתרון המושלם: אורז מוקפץ עם ירקות קפואים – מתכון מהיר וזמין!

אורז מוקפץ עם ירקות קפואים מתכון קל ופשוט להכנה, מושלם לארוחה מהירה ובריאה. רכיבים: – 2 כוסות אורז מבושל –
ניתן ליצור איתנו קשר בערוצים הבאים
ליצירת קשר