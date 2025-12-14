סופגניות מיני אקספרס – בלי שמרים

המתכון המושלם למי שרוצה סופגניות חמות, רכות ואווריריות בלי להתעסק עם שמרים, לישה והתפחה ממושכת. כל העבודה נעשית בקערה אחת, והן מוכנות לטיגון תוך דקות.

מצרכים

קמח לבן: 1.5 כוסות

גבינת ריקוטה או יוגורט (רגיל/יווני): 1 כוס (250 גרם)

סוכר לבן: 2 כפות

ביצה: 1 גודל L

תמצית וניל: 1 כפית

אבקת אפייה: 1 כפית

סודה לשתייה: 1/2 כפית

מלח: קורט קטן

שמן קנולה/חמניות לטיגון: כ-3 כוסות (שמן עמוק)

אבקת סוכר: לקישוט והגשה

הוראות הכנה

ערבוב המרכיבים הרטובים: בקערה גדולה, ערבבו היטב את גבינת הריקוטה (או היוגורט), הסוכר, הביצה ותמצית הווניל עד לקבלת תערובת אחידה.

הוספת המרכיבים היבשים: בקערית נפרדת, ערבבו את הקמח, אבקת האפייה, הסודה לשתייה והמלח. הוסיפו את תערובת הקמח לקערת המרכיבים הרטובים.

גיבוש הבצק: ערבבו רק עד שכל הקמח נטמע ומתקבל בצק דביק מאוד. חשוב לא לערבב יתר על המידה, כדי שהלחמניות יישארו רכות.

חימום השמן: חממו שמן לטיגון עמוק בסיר בינוני. טמפרטורת השמן האידיאלית היא מעלות 170-175. בדקו עם ידית של כף עץ – אם נוצרות סביבה בועות קטנות ועדינות, השמן מוכן.

טיגון הסופגניות: הרטיבו שתי כפיות מעט במים. בעזרת כפית אחת קחו מעט מהבצק (בגודל אגוז מלך) ובעזרת הכפית השנייה דחפו אותו בעדינות לתוך השמן הרותח.

הפיכה וטיגון: טגנו את הסופגניות במשך 2-3 דקות מכל צד, עד שהן מזהיבות היטב ומשחימות באופן אחיד. אל תעמיסו יותר מדי כדורים בסיר.

ספיגת שמן: הוציאו את הסופגניות בכף מחוררת והניחו על צלחת מרופדת בנייר סופג.

הגשה: המתינו דקה או שתיים. בזקו בנדיבות אבקת סוכר דרך מסננת קטנה והגישו מיד כשהן חמות וטריות.