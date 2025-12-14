סופגניות מיני אקספרס – בלי שמרים
המתכון המושלם למי שרוצה סופגניות חמות, רכות ואווריריות בלי להתעסק עם שמרים, לישה והתפחה ממושכת. כל העבודה נעשית בקערה אחת, והן מוכנות לטיגון תוך דקות.
מצרכים
-
קמח לבן: 1.5 כוסות
-
גבינת ריקוטה או יוגורט (רגיל/יווני): 1 כוס (250 גרם)
-
סוכר לבן: 2 כפות
-
ביצה: 1 גודל L
-
תמצית וניל: 1 כפית
-
אבקת אפייה: 1 כפית
-
סודה לשתייה: 1/2 כפית
-
מלח: קורט קטן
-
שמן קנולה/חמניות לטיגון: כ-3 כוסות (שמן עמוק)
-
אבקת סוכר: לקישוט והגשה
הוראות הכנה
ערבוב המרכיבים הרטובים: בקערה גדולה, ערבבו היטב את גבינת הריקוטה (או היוגורט), הסוכר, הביצה ותמצית הווניל עד לקבלת תערובת אחידה.
הוספת המרכיבים היבשים: בקערית נפרדת, ערבבו את הקמח, אבקת האפייה, הסודה לשתייה והמלח. הוסיפו את תערובת הקמח לקערת המרכיבים הרטובים.
גיבוש הבצק: ערבבו רק עד שכל הקמח נטמע ומתקבל בצק דביק מאוד. חשוב לא לערבב יתר על המידה, כדי שהלחמניות יישארו רכות.
חימום השמן: חממו שמן לטיגון עמוק בסיר בינוני. טמפרטורת השמן האידיאלית היא מעלות 170-175. בדקו עם ידית של כף עץ – אם נוצרות סביבה בועות קטנות ועדינות, השמן מוכן.
טיגון הסופגניות: הרטיבו שתי כפיות מעט במים. בעזרת כפית אחת קחו מעט מהבצק (בגודל אגוז מלך) ובעזרת הכפית השנייה דחפו אותו בעדינות לתוך השמן הרותח.
הפיכה וטיגון: טגנו את הסופגניות במשך 2-3 דקות מכל צד, עד שהן מזהיבות היטב ומשחימות באופן אחיד. אל תעמיסו יותר מדי כדורים בסיר.
ספיגת שמן: הוציאו את הסופגניות בכף מחוררת והניחו על צלחת מרופדת בנייר סופג.
הגשה: המתינו דקה או שתיים. בזקו בנדיבות אבקת סוכר דרך מסננת קטנה והגישו מיד כשהן חמות וטריות.